Trabzonspor et Başakşehir au coude-à-coude

Trabzonspor (4-2-3-1) : Çakır - Pereira, Da Costa, Campi, Novák - Sosa, Parmak - Ömür (Ndiaye, 73e), Nwakaeme (Başaçıkoğlu, 90e), Ekuban - Sorloth. Entraîneur : Hüseyin Çimşir.



e), Kahveci - Visca, Aleksić (Özcan, 68e), Gulbrandsen (Okechukwu, 80e) - Ba. Entraîneur : Okan Buruk

CG

Du foot, enfin.En Europe, le championnat turc est l'un des derniers à ne pas avoir encore fermé ses portes cette semaine. Une belle occasion pour les morfales déjà en manque de se poser devant le choc de cette 26journée de Süper Lig : Trabzonspor-Istanbul Başakşehir. Une affiche entre le 1et le 2, et une rencontre pour essayer de départager deux équipes comptant le même nombre de points avant le coup d'envoi (52).: il n'y a pas eu de vainqueur (1-1).Au stade Şenol Güneş, la partie démarre en douceur dans le silence le plus total (huis clos oblige), mais devant des tribunes truffées de banderoles et tifos aux couleurs des locaux, pas loin d'être surpris par un coup de tête d'Aleksić (7). La seule véritable occasion d'une première période globalement dominée par les gars de Trabzon, trop brouillons pour inquiéter Günok. Pour voir les filets trembler, il faut attendre le second acte.Les deux équipes affichent leurs intentions après les citrons : Sorloth, trop souvent isolé, ne parvient pas à redresser sa tête (47), alors que Visca allume une nouvelle mèche (52). Surprise, les trentenaires de Başakşehir décident de sortir du bois pour animer la rencontre. Bien servi par Visca, Ba claque une frappe instantanée pour donner l'avantage aux Stambouliotes (0-1, 57), avant de voir son pote Škrtel marquer de la tête contre son camp à la suite d'un corner (1-1, 63). Dix minutes plus tard, l'ancien défenseur de Liverpool n'est pas loin de se rattraper de son erreur, mais Çakır a les gants solides (73). L'envie de gagner dans les deux camps ne suffit pas : Trabzonspor et Istanbul Başakşehir se contentent d'un point pour rester en tête.De quoi offrir une motivation supplémentaire à Galatasaray avant le derby contre Beşiktaş.