Le 15 septembre, Amazon Prime Video dévoile « Ici c’est Paris – 50 ans de passion – Tout près des étoiles » , une série en quatre épisodes qui revient sur la saison 2019-2020 du PSG, extraordinaire à plus d’un titre…



Fluctuat nec mergitur.Revivez la saison du @PSG_inside avec "Tout près des étoiles", 1er épisode spécial de notre série documentaire à venir 'Ici c'est Paris - 50 ans de passion'.À découvrir le 15 septembre sur Prime Video. pic.twitter.com/YT2EsnGI16 — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) August 26, 2020

La victoire 4-0 face à l’OM, les finales de coupes gagnées au terme de matchs compliqués, l’incroyable épopée en Ligue des Champions dans le Final 8 de Lisbonne avec ce but mythique de Choupo-Moting dans une fin de rencontre complètement dingue face à l’Atalanta : c’est peu dire que le PSG sort d’une saison exceptionnelle dans tous les sens du terme !L’année de ses cinquante ans, au cours d’un exercice singulier bouleversé par la crise sanitaire du Covid-19, le club de la capitale a tout gagné sur le plan national et touché du bout des doigts son rêve de sacre européen.Amazon Prime Video a suivi les joueurs, les dirigeants et le staff du Paris Saint-Germain tout au long de cette saison hors du commun avec ses hauts et ses bas, dans les moments de joie collective comme dans les moments de doutes, dans l’intimité du vestiaire et dans la communion avec des supporters qui n’ont jamais rien lâché. L’occasion aussi de voir les joueurs du PSG, dont Neymar ou Mbappé, se confier sur leurs ambitions et leur état d’esprit au sein de l’équipe.Le premier épisode de la série documentairesera disponible à partir du 15 septembre sur Amazon Prime Video.