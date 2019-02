« Tout le monde peut imiter Mbappé »

Larry Gucci, 26 ans, est facteur à Orléans et imitateur à ses heures perdues. Déjà remarqué lors d’un passage au Canal Football Club il y a deux semaines, ce père de famille a récemment fait le buzz en publiant une vidéo où il imite Kylian Mbappé à la perfection. Entretien avec cet aspirant comédien et fan du PSG qui ne compte pas s’arrêter là.

C’est vrai que depuis que j’ai sorti ma vidéo, mon nombre d’abonnés a doublé sur mon compte Instagram. Mais avant, avec mes imitations d’acteurs dans des scènes de films, j’en avais déjà 4000 environ. Ce n'est pas si mal pour quelqu’un qui vient d’ Orléans Oui, ça me vient de la grande époque avec Pauleta ou Ronaldinho . Mais c'est aussi parce que quand on vit à Orléans , c’est le grand club le plus proche... tout simplement !Depuis quelques semaines seulement. Mais j'ai toujours adoré imiter. Surtout ma mère ! Et cela fait un certain temps que je publie mes imitations d’acteurs afro-américains sur mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube.Non, tout le monde peut le faire. Il a beaucoup de caractéristiques propres à lui : ses expressions qu’il est le seul à utiliser, ses intonations à la fin des phrases, ses «» pour les commencer. Il marque des pauses, il allonge des mots aussi, on ne sait pas trop pourquoi !C’est toujours mieux quand je peux me préparer. Je me mets en tête ses expressions, ses répliques de base... Mais au final, à force de l’écouter, ça devient de plus en plus naturel. Et pour la voix, il faut une certaine ressemblance innée je dirais. Moi, ça me vient tout seul.Mon rêve, ce serait d'être comédien ou de faire des voix off pour des films. Je m'entraîne déjà à faire les dialogues à la place des personnages quand je regarde un film chez moi.En fait, je n'en ai jamais fait ! Tout le monde dans ma famille y a joué, sauf moi. Mon cousin Kilian Bevisa même joué avec Kyky à Clairefontaine. Il m’a raconté qu’à l’époque, il donnait des affaires à tout le monde, qu’il était fondamentalement gentil quoi !Je l’admire beaucoup, mais son fan ultime, c’est mon fils de 5 ans ! Une fois, je lui ai fait une blague, j’ai remplacé le nom de sa mère par celui de Kylian Mbappé dans le répertoire du téléphone. Quand ma femme a appelé, il était complètement fou, il courait dans tous les sens ! Mais j’aimerais beaucoup rencontrer Kyky. On m’a dit qu’il avait mis un commentaire à propos de ma vidéo sur Twitter, donc je lui ai envoyé un message. J’attends sa réponse.Bientôt ! Je vais m’appuyer sur sa réplique phare «» et l’utiliser dans une succession de situations de la vie quotidienne. J’ai bien l’intention de continuer à l’imiter. Je ne vais pas le lâcher Kyky !