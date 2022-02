Tournoi de France : Les Bleues et Katoto se jouent du Brésil

17

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Cissoko (Périsset, 56e), Tounkara, Renard, Bacha (Karchaoui, 56e) - Toletti, Hamraoui, Geyoro (Dali, 80e) - Diani (Malard, 80e), Katoto, Cascarino (Baltimore, 56e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Brésil (4-4-2) : Letícia - Antonia (Fernanda, 79e), Tainara, Rafaelle, Tamires - Kerolin (Adriana, 62e), Angelina (Duda, 62e), Luana (Vitoria, 86e), Ary (Giovana, 79e) - Debinha (Ludmila, 62e), Marta. Sélectionneuse : Pia Sundhage.

FP

Une bourde et des approximations techniques : un samedi soir habituel à d'Ornano. Une seule différence : l'équipe qui évoluait à domicile s'est imposée.Deux matchs, deux victoires. L'équipe de France semble bien partie pour aller chercher un deuxième tournoi de France. Larges vainqueurs des Finlandaises mercredi, les Bleues se sont offertes une victoire de prestige (2-1) face à des Brésiliennes qui ne les ont désormais jamais battues en dix confrontations. Globalement dominatrices, Hamraoui et ses coéquipières se sont montrées pourtant longtemps maladroites. Des transversales qui n'arrivent pas, des frappes totalement dévissées comme celle de la Parisienne (27) ou encore un contrôle trop long de Katoto alors qu'elle pouvait filer au but (42), les Tricolores ont mis du temps à entrer dans le match.Défensivement aussi les joueuses de Corinne Diacre font des erreurs. Sur la première incursion brésilienne dans la surface de Peyraud-Magnin, Hamraoui accroche Debinha. Pénalty indiscutable, transformé d'une panenka par Marta. Wendy Renard et ses coéquipières réagissent dans la foulée. Après avoir récupéré le cuir, Hamraoui déclenche une frappe de l'extérieur de la surface. La défense brésilienne contre le cuir mais Letícia manque complètement sa sortie et Katoto en profite pour égaliser. La joueuse du PSG s'offre ensuite un doublé en reprenant un joli centre de la très remuante Diani. Les entrées de Karchaoui et Baltimore permettent aux Françaises de se créer plusieurs occasions sans toutefois parvenir à faire le break.Les Bleues affronteront les Pays-Bas, elles aussi invaincues (une victoire et un nul), mardi au Havre pour ce qui sera la finale de ce tournoi de France.