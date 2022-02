Tournoi de France : Les Bleues tapent facilement la Finlande

Nos Bleues s'imposent pour leur entrée en lice dans ce Tournoi de France ?Victoire 5-0 face à la Finlande ✅?France - Brésil samedi à 21h10 à Caen #FRAFIN | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/yZ7M2b1NEU — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 16, 2022

Les garçons, vous voyez que ça n'est pas compliqué de vaincre la Finlande en amical L’équipe de France féminine a réussi sa rentrée ce mercredi soir et s’est offert un premier succès dans le Tournoi de France, face à la Finlande (5-0), au stade Océane du Havre. Une soirée qui avait déjà débuté sur un couac pour le pays scandinave, puisque c’est le mauvais hymne qui a été joué avant le coup d’envoi. Face à une faible équipe finnoise, Corinne Diacre a fait tourner, et a décidé d’aligner sa gardienne numéro 2 Solène Durand, ou encore de donner du temps de jeu aux peu capées Clara Matéo et Melvine Malard.Au rang des buteuses on retrouve justement la numéro 9 de l’OL, qui a inscrit son troisième but en neuf sélections (16). L’autre Lyonnaise Wendie Renard est auteure d’un doublé (33e et 89), quand Grace Geyoro est aussi venu écrire son nom sur la feuille de match à la 57minute. La rencontre a surtout profité aux jeunes joueuses en manque de temps de jeu, qui ont pu faire leurs preuves à quelques mois de l’Euro féminin. Kheira Hamraoui a elle aussi bénéficié de ce turn-over et a fait son grand retour sous le maillot tricolore, trois ans après sa dernière sélection.Prochaine rencontre face au Brésil, samedi.