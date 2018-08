Toulouse souffle Bordeaux

Enthousiastes et cohérents, les hommes d'Alain Casanova ont mis à terre des Girondins qui sombrent après une semaine mouvementée.

Toulouse (4-2-3-1) : Reynet - Amian, Todibo (Fortès, 89e), Jullien, Moubandje - Sangaré, Bostock - Dossevi (Jean, 81e), García (Durmaz, 66e), Gradel - Leya Iseka. Entraîneur : Alain Casanova.



Bordeaux (4-3-3) : Costil - Palencia, Koundé, Lewczuk, Poundjé - Lerager (Tchouaméni, 62e), Plašil, Sankharé (Vada, 73e) - Kalu, De Préville (Briand, 46e), Kamano. Entraîneur : Éric Bédouet.

On ne se relève pas aussi facilement d'une tempête qui s'est abattue sur le Haillan il y a moins de 72 heures. Gustavo Poyet avait construit les bases d'une baraque qui semblait solide, quoiqu'encore en plein chantier, mais renforcée par ses prestations européennes. Sa mise à pied a précipité la chute de l'édifice. Et c'est un loup toulousain, qui n'était pourtant pas si sûr de ses capacités pulmonaires, qui a soufflé la maison bordelaise, au terme d'un match enlevé et parsemé de jolis buts.Cela avait tout du réflexe naturel et sécurisant. Alors que l'ouragan Gustavo tournoyait encore au-dessus de leurs têtes, les Bordelais se sont agrippés à Éric Bédouet, ancre plantée au bord du terrain pour un cinquième intérim. Pour se rassurer toujours, c'est un bloc initialement bas qui a été positionné, pour supporter la houle lors de ce déplacement chez le rival toulousain. Mais l'intensité d'un match, disputé sous un soleil de plomb, a rapidement fait éclater tout ça. Les lacunes techniques et les erreurs de placement des deux équipes également, laissant les occasions s'engouffrer comme autant de courants d'air.Manque de bol pour les Girondins, un intrépide Baptiste Reynet était en face pour refermer chaque fenêtre de tir. Le rush d'un Lukas Lerager masqué et à l'interception (12), la chiche du jeune Samuel Kalu (15), le coup de tête de Jules Koundé (34), l'enchaînement de François Kamano au point de penalty (45) : autant de tentatives rendues vaines par le portier occitan. À l'inverse, Benoît Costil a organisé une opération portes ouvertes, bien aidé par les largesses de sa défense. L'invitation n'a pas été acceptée par Mathieu Dossevi qui, seul face à la cage vide après un déboulé de Moubandje, n'a pu qu'accrocher le poteau. Aaron Leya Iseka, lui, ne s'est pas fait prier. Le petit frère de Michy Batshuayi , après une récupération haute de John Bostock et un décalage de Max-Alain Gradel, s'est autorisé un lob astucieux, venant mystifier le libéro Costil (1-0, 44).Au changement de côté, François Kamano semble avoir repéré le flux d'air utilisé par son homologue belge. Après avoir fixé Kelvin Amian, le Guinéen remet les deux équipes du sud-ouest à égalité d'un coup de patte dans le petit filet de Reynet (1-1, 51). Mais pendant que tout le monde regarde Jimmy Durmaz entrer en jeu, Gradel dévie une touche du torse vers Mathieu Dossevi, qui glisse le cuir sous la carcasse de Costil (2-1, 67). Attentistes et fébriles, les Girondins essuient de nouvelles bourrasques, coupées cette fois par leur gardien international, remportant son duel face à Durmaz et aérien pour détourner la frappe de Moubandje (75). Mais ce ne sont pas les rares actes de résistance de François Kamano qui pourront empêcher les Marine et Blanc de se faire emporter, avec une deuxième défaite consécutive.