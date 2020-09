Toulouse remporte son premier match depuis onze mois !

1.04k

Dupé, Sanna, Amian, Gabrielsen (C), Diakité, Machado, Koné, Van Den Boomen (Sidibé, 82e), Dejaegere (Moreira, 70e), Bayo, Antise (Healey, 70e). Entraîneur : Patrice Garande.

Léon, Arcus, Jubal JR, Lloris, Bernard (C), Coeff (Bellugou, 83e), Sakhi, Autret (Begraoui, 84e), Ngando (Ndom, 70e), Le Bihan, Fortuné (Dugimont ,61e) Entraîneur : Jean-Marc Furlan.

Les Violets l'ont fait !Après 23 matchs sans victoire, le Téfécé a mis un terme, samedi, à sa série cauchemardesque en surprenant l'AJ Auxerre dans les derniers instants de la rencontre (3-1).Dominateurs lors d'un premier acte séduisant bien que vierge de but, les Toulousains ont sûrement réalisé l'une de leur meilleure mi-temps depuis le début de la saison grâce notamment à Antiste et Machado, bien inspirés. Les Auxerrois, plus timorés, ont été intéressants par séquences. La finition, c'est ce qu'il a manqué dans ces 45 premières minutes à l'image de la frappe totalement loupée de Koné (17). On aimerait clairement pas être à la place de l'automobiliste qui a pris le cuir dans son pare-brise. S'il manquait un peu de spectacle dans le jeu, on pouvait faire confiance au banc de touche pour animer la rencontre. Après s'être pris le bec avec Jean-Marc Furlan, Rudy Riou, le nouvel entraîneur des gardiens toulousains, a pris un "ferme ta gueule" de la part du coach du Téfécé, Patrice Garande. Efficace.Le match s'affole (enfin) dès le début de la seconde période. L'AJA est la première à se montrer dangereuse. Sans un superbe arrêt de Dupré, Le Bihan aurait pu ouvrir le score (53). Ce n'est que partie remise puisqu'après un coup franc tiré par Fortuné, Le Bihan contrôle le ballon de la hanche et lâche une frappe clinique (0-1, 58). Le Téfécé tente de réagir avec une tête de Bayo mais Léon sort une belle parade (66). Dans la foulée, Dejaegere obtient un pénalty suite à un joli numéro dans la surface auxerroise. Van Den Boomen, recruté par le Téf' grâce aux datas, s'en charge et prend le portier auxerrois à contrepied. Le Belge inscrit son premier pion avec le Toulouse FC (1-1, 69). Après une période de faux rythme, Moreira, parti du milieu de terrain, se lance dans un rush solitaire. Après un bon une-deux avec Sanna, l'entrant récupère avec un peu de chance le ballon et tente une frappe décroisée à ras-de-terre qui termine au fond des filets (2-1, 86). Les protégés de Jean-Marc Furlan tentent le tout pour le tout pour revenir au score, en vain. Toulouse, qui tient enfin sa première victoire depuis le 10 octobre 2019, crucifie même une troisième fois l'AJA sur un contre par l'intermédiaire d'Haeley, également rentré en jeu en fin de rencontre (3-1, 93).Coaching Garande.