Toulouse se fait rattraper sur la fin par Rodez

Toulouse (4-3-3) : Dupé – Desler, Diakité, Nicolaisen, Sylla – Spierings, Genreau, Van den Boomen – Ngoumou, Ratão, Healey. Entraîneur : Montanier.



Rodez (3-5-2) : Mpasi – Malanda, Célestine, Bardy – Buadès, Leborgne, Danger, Boissier, Ouammou – Dembélé, Bonnet. Entraîneur : Peyrelade.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est ce qu'on appelle mal gérer son avance.Alors qu'il croyait s'imposer sur la plus courte des marges contre Rodez lors de la dix-huitième journée de Ligue 2, Toulouse a laissé échapper deux points et a loupé l'occasion de reprendre la place de leader à Ajaccio. Le TFC pensait pourtant avoir fait le plus difficile avec un but de Ratão, l'attaquant ayant ouvert le score à bout portant au quart d'heure de jeu suite à un super boulot de l'excellent Van den Boomen.Mais quelques minutes plus tard, le Brésilien a gâché une possibilité de break après avoir été servi en retrait par Healey. Une opportunité que les Violets peuvent regretter puisqu'en face, les visiteurs ont réussi à égaliser sur la fin en poussant Diakité à marquer de la tête contre son camp sur un coup franc. Le tout alors qu'ils n'ont cadré aucune frappe, et qu'ils n'ont touché la balle que 43 % du temps. Suffisant, toutefois, pour que le septième du classement évite la défaite.Plus qu'un match, pour espérer être couronné champion d'automne !