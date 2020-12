Toulouse sur le podium, Clermont en embuscade

Plié en une mi-temps ? Opposé au Havre sur sa pelouse à l'occasion de la seizième journée de Ligue 2, Toulouse a cru n'avoir besoin que d'une seule période pour faire craquer les visiteurs et s'offrir les trois points. Sauf qu'ils se sont fait rattraper... avant de triompher dans le temps additionnel ! Après une grosse demi-heure de jeu, le TFC menait pourtant déjà 3-1. Grâce à un doublé express d'Healey, qui a profité du bon boulot d'Adli puis de la mauvaise relance de Gibaud, et à une frappasse aussi puissante que gagnante du même Adli (qui a, par ailleurs, touché la barre transversale). En face, le HAC a longtemps couru après les Violets malgré les réductions du score de Bonnet d'un esthétique enroulé et de Meraş d'un splendide boulet de canon. Et pour ses premières opportunités d'égalisation (par Lekhal, ou Basque), le poteau ou Dupé se sont mis en travers de son chemin. Finalement, Alioui est parvenu à remettre l'église au milieu du village sur un lob un peu chanceux... Mais à la fin du temps additionnel, Spierings a transormé un penalty obtenu par Antiste au contact de Meraş. Conséquence : les perdants du jour, frustrés, pointent à une triste treizième place alors que les vainqueurs montent sur le podium. Oui, la Ligue 1 est possible.Un héros qui a tout mis sens dessus Dossou, dans l'arrière-garde parisienne. Tant mieux pour Clermont : avec leur ailier en méga forme, les locaux se sont imposés devant le PFC pour rester dans le wagon des bons élèves de deuxième division (sixièmes, à deux points du Top 3). Le Béninois s'est très vite mis en évidence, effaçant Demarconnay dès la septième minute sur une passe en profondeur de Bayo pour l'ouverture du score et signant le break peu après. Juste avant la pause, Ogier a néanmoins offert un espoir à ses adversaires d'un CSC classique. Mais cette réalisation n'a pas suffi au cinquième du championnat pour faire trembler les hommes de Gastien, qui se sont mis à l'abri en enfonçant le clou par Berthomier... jusqu'au pion acrobatique de Lopez, déjà impliqué sur le CSC. C'était et c'est toujours serré, en haut !