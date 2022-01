Toulouse reprend les commandes, Nancy respire un peu mieux

Dans ce multiplex marqué par le report de Quevilly-Rouen-Amiens et par le retard d'une heure de Sochaux-Caen, les Toulousains ont fait le minimum face à Pau pour reprendre la tête du championnat. La lanterne rouge nancéienne, quant à elle, a réussi à se défaire de Bastia dans les derniers instants et reste invaincu en 2022.

Par Léo Tourbe

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un match nul qui contente les Grenoblois. Après cinq défaites consécutives en Ligue 2 (six avec la Coupe de France), les Isérois prennent leur premier point en championnat depuis plus de deux mois. C'est le seul point positif de la soirée du GF38, puisqu'il reste à portée de la zone de relégation. Sur la pelouse bretonne, ils ont dominé en se procurant quelques situations, mais ne sont pas parvenus à mettre le feu à la surface guingampaise. Les locaux, eux, n'ont franchement rien montré et ce nul les conforte dans le ventre mou.Et si l'ASNL renversait tout, en 2022 ? Après le succès face à Rennes en Coupe de France, les Lorrains ont donc gagné leurs deux premiers matchs de l'année. C'est seulement leur troisième victoire de la saison en championnat, leur première depuis le 6 novembre. Ce bon résultat, les locaux le doivent au but de Thomas Basila, mais surtout à la boulette de Johny Placide dont la sortie sur corner n'est ni réussie ni académique. Les locaux ont cru voir les trois points s'envoler, lorsqueIdriss Saadi est venu battre Nathan Trott à bout portant. Mais à l'aube du temps additionnel, c'est Jung qui a offert la victoire à Nancy de la tête. Jamais une équipe qui capitalisait douze points à l'issue de la phase aller n'a réussi à se maintenir. Nancy, c'est possible ? En tout cas, les Nancéiens comptent sept points de retard sur la dix-septième place de Valenciennes. Pour Bastia, en revanche, c'est un coup d'arrêt alors que les Corses étaient invaincus depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. La zone rouge revient hanter les Bastiais, qui n'ont rien proposé ce samedi.À l'issue d'un match qu'ils ont dominé, les Dijonnais ramène logiquement les trois points. Les Bourguignons ont ouvert le score grâce à Daniel Congré, qui a parfaitement profité de l'apathie de la défense ruthéroise: Rosier a frappé un bon coup franc depuis la gauche, les défenseurs regardant l'ancien Montpelliérain contrôler puis ouvrir la marque. Scheidler a ensuite été à quelques centimètres de corser le score quelques minutes plus tard, mais la tête de Bardy a empêché le ballon de franchir la ligne (34). Enfin, Alex Dobre a doublé la mise d'une belle demi-volée alors qu'il était au duel avec le défenseur français. Ce succès permet au DFCO de s'éloigner de la zone rouge, et de revenir à un point de son adversaire du soir.Face à Pau, l'objectif des Toulousains était de chiper la place de leader à l'AC Ajaccio en prenant les trois points. Mission partiellement réussie, pour les Violets. À domicile, le Téfécé a manqué de pas mal d'inspiration et s'est même fait punir par les visiteurs un peu avant l'heure de jeu. Cherché depuis la gauche, Naidji a repris en première intention dans un angle fermé. Et si Maxime Dupé a mis le pied, le ballon est arrivé dans les chaussures de Jovan Nišić qui a conclu malgré une petite partie de billard. Un coup de poing qui a réveillé les Toulousains, trouvant la barre et les gants d'Alexandre Olliero. Mais Branco van den Boomen a finalement délivré les siens, en concrétisant enfin leur domination. Avec ce point du nul, Toulouse reprend la tête du championnat tout en restant à portée du top 5.