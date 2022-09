Toulouse : Rafael Ratão absent quatre semaines

Sorti sur blessure hier face au @ClermontFoot, Rafael Ratão souffre d'une lésion du quadriceps. Son indisponibilité est estimée à 4 semaines. Courage Rafa ! — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 5, 2022

ALB

Vous passez un mauvais début de semaine ? Pensez à celui de Ratão qui est cauchemardesque. Victime d’un cambriolage dimanche soir après sa défaite avec le Téfécé face à Clermont (2-0), Rafael Ratão n’a pas non plus démarré sa semaine de la meilleure des manières. Ce lundi, le TFC a annoncé que son attaquant brésilien allait être éloigné des terrains pour quatre semaines à cause d’une lésion du quadriceps. Un coup dur pour Philippe Montanier qui perd un joueur titulaire à chaque match depuis le début de saison qui a déjà scoré deux fois.Une blessure qui met en lumière le manque de profondeur de l'effectif haut-garonnais dans le secteur offensif, après la perte de Rhys Healey pour plus de six mois . Voilà qui ne va pas arranger les affaires des Toulousains, qui n’ont remporté qu’une victoire en six matchs et reste sur trois défaites d’affilée.Pas vraiment ce qu’on appelle voir la vie en rose.