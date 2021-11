Toulouse piétine, Ajaccio sur le podium, Nancy se relance

Malgré la défaite de Sochaux, Toulouse a concédé son troisième match nul consécutif face à QRM (0-0), alors qu'Ajaccio s'est arraché face à Dijon pour grimper sur le podium (1-0). En bas du classement, Nancy respire après sa victoire à Niort (1-3), alors qu'Amiens et Valenciennes sont en apnée.

Après la défaite de Sochaux et la victoire d'Auxerre, le Téfécé a manqué l'occasion de s'envoler en tête du classement. Les Toulousains ont concédé leur troisième match nul consécutif et sont tombés sur un Lemaître impérial. Le gardien de Quevilly-Rouen a multiplié les arrêts devant l'armada offensive des Violets, restée muette pour la deuxième fois de la saison. Avec un seul petit point pris en Normandie, le TFC ne compte qu'une unité d'avance sur l'AJA, alors que Sochaux débarque au Stadium dans deux semaines.Dans la catégorie des opérations manquées, l'AC Ajaccio n'est passé qu'à quelques secondes de louper l'opportunité de grimper sur le podium. Mais ça, c'était avant le coup de casque d'El Idrissi dans la dernière minute du temps additionnel pour arracher les trois points au nez et à la barbe des Dijonnais. Le verrou du DFCO a fini par craquer, alors qu'Anthony Racioppi a livré un match XXL. Dijon n'a pas réussi son hold-up, mais s'est vu refuser deux pions. Les Corses sont donc troisièmes, tandis que Dijon sent le souffle chaud dans son dos.Un point qui a un goût de victoire pour Valenciennes. Pour la première de Christophe Delmotte sur le banc de VA, les Nordistes sont allés gratter un point sur la pelouse du stade Océane. Dominés par les Havrais, les Valenciennois ont su équilibrer les débats pour stopper leur série de trois défaites d'affilée. VA en profite pour (un peu) respirer.Nancy reprend espoir. L'ASNL est allée chercher sa deuxième victoire de la saison sur la pelouse de Niort. Les Nancéiens peuvent remercier Mickaël Biron, auteur d'un triplé. Le festival de l'attaquant a débuté d'entrée de jeu avec un coup de casque, avant de remettre le couvert au retour des vestiaires et d'achever son œuvre sur penalty. Malgré la réduction du score de Renel, Nancy n'a pas tremblé pour aller chercher les trois points et revenir à deux points d'Amiens, 19Rodez s'est incliné pour la première fois de son histoire face au Paris FC. Le RAF a très mal démarré la rencontre, en encaissant l'ouverture du score dès la deuxième minute par Siby, qui a inscrit son premier pion chez les pros. Les Aveyronnais ont même terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Malanda à l'heure de jeu. Le Paris FC profite des résultats de la soirée pour se rapprocher du peloton de tête.Régis Brouard tient enfin sa première victoire sur le banc des Corses après le succès de Bastia au Roudourou. Le Sporting a pris les devants grâce à Santelli, auteur d'un subtil ballon piqué. Jamais abattus, les Guingampais ont poussé pour revenir par l'intermédiaire de l'indispensable M'Changama, avant de craquer en trois minutes devant Salles-Lamonge et Saadi. Les Bastiais profitent du nul d'Amiens pour devenir barragistes.Comme l'ACA, Grenoble a attendu la 93minute pour faire chavirer le stade des Alpes face à Dunkerque. Alors que les Nordistes restaient sur cinq matchs sans défaite, le GF38 a eu la possession, mais a patienté jusqu'à la fin du match pour apporter le danger dans la surface de l'USLD, réduit à dix avant la pause après l'exclusion de Kikonda. Les Dunkerquois ne sont passés qu'à quelques centimètres de prolonger leur série, mais Loïc Nestor est arrivé pour voler au secours de son équipe, qui bascule dans le tableau de gauche.Dans ce match de l'angoisse loin de rester dans les annales, Amiénois et Caennais se quittent bons amis sans avoir fait trembler les filets. Les supporters de la Licorne ont eu très peu d'occasions à se mettre sous la dent et voient leur équipe glisser à la 19place, alors que le Stade Malherbe est toujours bien calé dans le ventre mou.