Toulouse offre la victoire à Saint-Étienne

Toulouse (4-2-3-1) : Reynet - Amian, Jullien, Moubandje, Todibo - Sangaré, Bostock - Dossevi, Maun Garcia, Gradel - Leya Iseka. Entraîneur : Alain Casanova.



Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Saliba, Subotić, Kolodziejczak, Gabriel Silva - Dioussé, M'Vila - Monnet-Paquet, Cabella, Nordin - Diony. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

C'est Noël à Toulouse, dominateur, mais battu sur trois cadeaux déposés dans le soulier des Verts.Séduisant dans le jeu, le TFC met d'entrée de la percussion et de l'intensité pour renverser Sainté. Et si Gradel envoie deux tirs infâmes très (vraiment, très) loin du but, Ruffier doit se déployer pour empêcher Leya Iseka, auteur d'un tir enroulé puissant, de récompenser la domination toulousaine. Un arrêt en guise de tournant puisque, dans la foulée, Diony profite d'une erreur d'appréciation de Jullien pour dribbler Reynet et marquer, à la 23(0-1). Dur pour Toulouse, qui perd du même coup le fil de sa première période.Comme souvent, c'est le capitaine toulousain qui va régler l'addition pour ses potes au retour des vestiaires : centre de Dossevi, Gradel en hérite au second poteau et dépose une merveille dans la lucarne de Ruffier, spectateur choqué (1-1). Sainté repasse devant grâce à une "Zambo" parfaitement réalisée par Sangaré, passeur décisif pour Cabella (1-2). Puis Sangaré refile le costume de père Noël à Jullien qui, trop occupé à faire des politesses à son gardien, se fait doubler par Salibur pour le troisième. Dans une fin de match total régal, Durmaz relance encore les Violets d'une douce frappe enroulée aux 18 mètres (2-3), à dix minutes du terme. Sainté souffre, mais tient grâce à Ruffier, qui prive Sangaré de l'égalisation à la 92d'un magnifique réflexe.Qui peut encore croire quen'existe pas ?