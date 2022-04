Toulouse officiellement en Ligue 1 ce mardi si…

AL

Double dose de suspense.Si la 33journée de Ligue 1 qui pointe le bout de son nez ce mercredi pourrait bien voir le PSG être officiellement sacré , la 34journée de Ligue 2 qui aura lieu ce mardi n'est pas en reste non plus. Solide leader depuis de nombreuses semaines, le Téfécé a une première opportunité de remettre pour de bon les deux pieds dans l'élite dès cette semaine. Pour cela, il faudrait que plusieurs éléments s'alignent : d'abord, que les hommes de Montanier s'imposent à Sochaux, puis, qu'Auxerre et le Paris FC ne s'imposent pas face à Dijon et Caen.Il faudra néanmoins composer avec la bonne forme actuelle des Sochaliens qui restent sur quatre victoires consécutives et qui peuvent toujours rêver de la montée, du haut de leur cinquième place et de leur quatre points de retard sur l'AC Ajaccio, deuxième. Même constat pour l'AJ Auxerre qui vient d'en coller quatre à Pau et qui ne prendra sûrement pas à la légère ce crucial derby bourguignon. Branco van den Boomen en Ligue 1 dès ce mardi, voilà une excellente raison de regarder ce somptueux multiplex qui nous attend.