Toulouse-Nancy reprogrammé le 19 janvier

La rencontre #TFCASNL vient d'être reprogrammée au mercredi 19 janvier, à 19h00 ?Les billets achetés pour ce match resteront valables. pic.twitter.com/mNdLUSfBDS — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 11, 2022

FP

Une nouvelle date.La rencontre Toulouse-Nancy vient d'être reprogrammée par la LFP. Le Téfécé en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux, le match se jouera le mercredi 19 janvier à 19h. Suite aux conditions climatiques et à la crue de la Garonne qui touchent la ville rose, Toulousains et Nancéiens dont l'affrontement était prévu ce lundi, avaient vu la partie être reportée , sans savoir à quelle date.Avec cette nouvelle planification, le calendrier des deux équipes aura des allures européennes avec trois matchs en une semaine. Le Téfécé recevra Pau, le 15 janvier, et Nancy avant de se déplacer sur la pelouse d'Armand-Cesari à Bastia le 22 janvier. De leur côté, les Chardons accueilleront Bastia et iront ensuite à Valenciennes, deux matchs importants dans la folle course au maintien qui va animer la fin de saison nancéienne. Avec neuf points de retard sur le premier non-relégable, et un match en moins, les Meurthe-et-Mosellans sont mal embarqués dans cette saison et filent tout droit vers l'échelon inférieur. À moins qu'Albert Cartier, le nouvel homme fort de l'ASNL , ne parvienne à faire des miracles.Qui s'y frotte, ne s'y pique plus vraiment.