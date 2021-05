Toulouse mate Le Havre et s'accroche à Clermont

Le Havre (3-4-1-2): Gorgelin - Basque, Gibaud, Mayembo - Meras (Wahib, 25e), Abdelli (Ba, 67e), Lekhal (Boutaïb, 80e), Coulibaly - Bonnet - Mahmoud (Cornette, 67e), Thiaré. Entraîneur: Paul Le Guen.



Toulouse (5-3-2): Diarra, Rouault, Gabrielsen, Dewaest, Moreira - van den Boomen, Koné, Spierings - Healey (Bayo, 61e), Adli (Antiste, 79e). Entraîneur: Patrice Garande.

Le Téf n'abdique pas.Dans l'obligation de battre Le Havre pour espérer accrocher la deuxième place, synonyme de promotion directe en Ligue 1, Toulouse a fait le job ce mardi (0-1). Les Violets ont réussi leur débarquement en Normandie grâce aux aptitudes de Manu Koné à longue distance. Le Franco-Ivoirien a allumé une première mèche qui a obligé Mathieu Gorgelin à un arrêt en deux temps (9). La deuxième a fait mouche (28), venant récompenser la domination du TFC, qui aurait pu marquer plus tôt par Amine Adli si l'arbitre n'avait pas sifflé une faute pour une percussion entre Gorgelin et son coéquipier Pierre Gibaud (17). Un petit but qui suffit au bonheur du TFC, désormais à quatre longueurs de Clermont.En face, Le Havre est longtemps resté inoffensif, la faute à des contres mal gérés. Avant de se réveiller sur coups de pied arrêtés. Romain Basque a ainsi fracassé le poteau (59), Gibaud buté sur Maxime Dupé (71) et Quentin Cornette touché la barre (78). Entreprenants malgré le deuxième jaune du capitaine Alexandre Bonnet (60), les hommes de Paul Le Guen n'y arriveront finalement pas, à l'image de Jamal Thiaré, qui n'a pas réussi à reprendre un excellent centre au deuxième poteau (84). Avec trois petits points d'avance sur le barragiste et rival caennais, les Ciel et Marine devront encore transpirer un peu afin d'assurer leur maintien.Le HAC n'est pas la 19équipe de Ligue 2 à domicile pour rien.