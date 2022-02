Toulouse l'emporte à Valenciennes et affirme sa place de leader

8

Valenciennes (4-2-3-1) : Chevalier – Linguet (Debuchy, 79e), Ntim, Cuffaut, Lecoeuche – Kaba, Diliberto (Timié, 64e) – Hamache (Martin, 79e), Bonnet, Robail (Ayité, 51e) – Yatabaré (Massé, 64e). Entraîneur : Christophe Delmotte.



Toulouse (4-3-3) : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Diakité – Genreau (Genreau, 85e), Spierings, Van den Boomen – Ngoumou (Sanna, 90e), Onaiwu, Ratão (Begroui, 80e). Entraîneur : Philippe Montanier.

La vie en rose.Le TFC enchaîne une deuxième victoire de rang, et affirme son statut de leader de Ligue 2. Alors qu'ils n’étaient plus parvenus à aligner deux succès de suite depuis septembre, c’est désormais chose faite avec ces trois points ramenés de la pelouse en mauvais état de Valenciennes (1-3) après le triomphe de la semaine passée face à Dijon (4-1).Assez solides défensivement, les Haut-Garonnais font face à un pressing valenciennois agressif en tout début de rencontre. Mais voilà : sur un coup franc venu de la droite, Van den Boomen dépose le ballon sur la tête d’Anthony Rouault dans les six mètres adverses. Le Néerlandais au pied de velours s’offre ainsi sa quatorzième passe décisive de la saison, et confirme sa place tout en haut du classement des passeurs. Si les Toulousains parviennent à se montrer dangereux à nouveau sur des ballons de contre, Lucas Chevalier repousse la tentative de Desler (25) avant qu’il ne soit suppléé par son montant sur une frappe de Ngoumou (33).À la reprise, les joueurs de Philippe Montanier comptent bien se mettre à l’abri. C’est chose faite grâce à Rafael Ratão, le Brésilien concluant une superbe action en contre durant laquelle Desler est décalé par Ngoumou avant de servir en retrait le Brésilien. Si Ugo Bonnet parvient à inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs sur corner, les visiteurs achèvent des Valenciennois trop peu dangereux grâce à... Van den Boomen. Le milieu de terrain se charge d’un corner venu, là encore, de la droite et trouve la tête... d’Anthony Rouault. Une copie du premier but, qui permet aux violets de vivre une fin de match tranquille. Le TFC terminera leader de Ligue 2 après cette 24journée, reste à savoir avec combien de points d’avance.Réponse plus tard dans la journée, avec les réceptions de Guingamp pour l’AC Ajaccio (deuxième) et de Quevilly-Rouen pour le Paris FC (troisième).