Toulouse grille la politesse à Niort

Téfécé (4-3-3) : Dupé - Amian, B. Diakité, Gabrielsen, S. Moreira - K. Koné, Spierings, Van den Boomen (Rouault, 82e) - A. Adli (Dejaegere, 81e), Healey, Antiste (Bayo, 67e). Entraîneur : Patrice Garande.



Chamois (3-5-2) : M. Michel - Kilama (B. Konaté, 88e), B. Passi, Paro - Moutachy, Louiserre (Kemen, 64e), Doukansy (Boutobba, 82e), Bourhane, Yongwa - P. Bâ, J. Mendes. Entraîneur : Sébastien Desabre.



Le Branco du siècle.Dans un match entre deux formations qui ne gagnaient plus depuis deux matchs et étaient au coude-à-coude juste en dessous des strapontins pour les playoffs, le Tef' a réussi à retourner Niort et réalisé la belle opération de l'après-midi en se plaçant provisoirement à la cinquième positon de l'antichambre (en profitant, aussi, du nul entre Grenoble et le PFC ). Notamment grâce à Monsieur Branco van den Boomen.Déjà buteur lors des deux matchs précédents, un Pape Ibnou Bâ remuant (2) a pourtant rapidement inscrit son sixième pion de la saison sur un travail prémaché par son latéral Joris Moutachy (0-1, 7e). Une superbe action et une réaction dans les 120 secondes de la part des locaux, la menace Van den Boomen enroulant une gourmandise au fond (1-1, 9). Ça n'était que le début, pour le Néerlandais : après une occasion pour un Steve Moreira contré (58) et un geste fou mais hors-cadre de Joseph Mendes (71), ce même VDB a trouvé son avant-centre britannique Rhys Healey qui a mis les Violets devant (2-1, 79).Quand Joffrey Cuffaut n'est pas là , les Pitchouns dansent.