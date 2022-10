Toulouse garde le sourire contre Angers

Toulouse (4-3-3) : Dupé - Desler, Rouault (Zandén, 84e), Nicolaisen, Sylla - Dejaegere (Diarra, 75e), Spierings, Van den Boomen - Chaïbi (Birmančević, 84e), Ratão (Dallinga, 72e), Aboukhlal (Genreau, 84e). Entraîneur : Philippe Montanier.



Angers (4-4-2) : Fofana - Valery (Thioub, 69e), Hountondji, Amadou, Doumbia (Capelle, 54e) - Abdelii, Mendy, Bentaleb, Boufal (Salama, 81e) - Hunou (Ounahi, 69e), Sima (El-Melali, 81e). Entraîneur : Gérald Baticle.

Plus que jamais, Toulouse a l'accent néerlandais.Porté par son trio belgo-néerlandais du milieu de terrain, le Téfécé a maîtrisé Angers devant un Stadium une nouvelle fois ravi de la prestation de ses protégés (3-2).Des Violets qui lancent parfaitement cet après-midi estival sur les bords de la Garonne : au terme d'une combinaison côté droit, le ballon parvient jusqu'à Dejaegere dans la surface, et le capitaine fait hurler une première fois le virage Brice Taton. Maître du jeu, les Toulousains se font toutefois prendre en contre, mais Sylla sauve devant Hunou (19), et le bras ferme de Dupé s'interpose face à Abdelli (26). Angers recolle malgré tout grâce à un coup franc magistral de Bentaleb, meilleur joueur des siens. Un retour de courte durée puisque le centre de Ratão est dévié du bras par Doumbia, la vidéo donnant l'opportunité à Van den Boomen de remettre Toulouse devantSi Aboukhlal pense obtenir un penalty – finalement annulé par la VAR – dès la reprise (46), c'est bien le SCO qui pousse, mais Hunou ne finit pas après un bon travail de Sima (53) et Rouault sauve sur sa ligne après une gross erreur de Dupé (61). À l'issue d'une belle séquence, Aboukhlal manque leà bout portant (66), avant de finalement voir Spierings ramener la sérénité dans le stade en décrochant la lucarne de l'entrée de la surface. Salama a beau réduire la marque de la tête (3-2, 90+3), le Téfécé enchaîne sur ses terres et bascule dans la première partie du tableau.L'embellie est bel et bien terminéé à Angers, englué dans la zone rouge.