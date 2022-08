Téfécé : Rupture du ligament croisé pour Rhys Healey

Victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche lors de #TFCFCL, @evitthealey sera opéré vendredi et observera une absence de longue durée.Le Club lui apporte tout son soutien et sait qu'il reviendra plus fort.???? ?????? ????? #AlwaysOnFire pic.twitter.com/QGONkVhLC4 — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 22, 2022

Sale saison pour Rhys Healey. Comptant parmi les principaux architectes de la montée en Ligue 1 du Téfécé , l'avant-centre anglais va être éloigné des terrains un long moment. Auteur de vingt buts et quatre passes décisives la saison dernière, Rhys Healey va vivre une troisième saison plus délicate à Toulouse, victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche, dimanche face à Lorient , a annoncé le club. L’attaquant anglais va être opéré vendredi prochain et ne devrait pas retrouver les terrains avant au moins six mois.Un sacré coup dur pour celui qui a été relégué sur le banc depuis l’arrivée de Thijs Dallinga, en provenance de l'ADO Den Haag aux Pays-Bas et déjà auteur de deux buts en trois journées de championnat. Il avait néanmoins marqué lors de son entrée contre Troyes, lors de la deuxième journée