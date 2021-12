Toulouse fait exploser Nîmes, Nancy surprend Troyes

Ce week-end de Coupe de France a véritablement débuté ce samedi après-midi. Toulouse a imposé sa loi au Nîmes Olympique au Stadium, porté par Ado Onaiwu (4-1). Non sans trembler, Bastia a mis fin au parcours des Hauts-Lyonnais, club de N3 (1-3). Surprise en revanche au stade de l'Aube où Nancy, réduit à huit, a fini par sortir l'ESTAC aux tirs au but. Le petit poucet Panazol a de son côté pris la porte au terme, là aussi, de la cruelle séance de tirs au but.

Hauts-Lyonnais (N3) 1-3 Bastia

Panazol (R2) 1-1 (3 TAB 4) AS Vitré (N2)

Sarre-Union (N3) 0-1 Versailles (N2)

Humilié par le voisin nancéien au Stade de l'Aube en mars (1-5), l'ESTAC a subi une nouvelle déconvenue ce samedi en Coupe de France contre l'ASNL. La lanterne rouge de Ligue 2 a été à la hauteur de sa réputation en écopant d'un rouge dès la demi-heure de jeu, Maxime Nonnenmacher recevant deux cartons jaunes en l'espace de trois minutes (32). Les Lorrains ont même terminé la partie à... huit après les expulsions de Ciss et Karamoko dans le dernier quart d'heure (le spécialiste Haag s'est lui tenu à carreau). Malgré cette supériorité numérique, Troyes a déjoué. La faute d'Edmond Akichi sur Hyun-Jun Suk a permis à Brandon Domingues d'ouvrir le score sur penalty (44), mais Andrew Jung a logiquement égalisé en trompant Jessy Moulin (64). Incapable de faire la différence, l'ESTAC s'est fait piéger aux tirs au but avec une parade de Baptiste Valette sur la tentative de Suk et un gros raté de Yasser Larouci. Qui s'y frotte s'y pique...Battu à Niort et neutralisé par Rodez lors de ses deux dernières rencontres, le TFC a profité de la parenthèse offerte par la Coupe de France pour relancer la machine. Les Crocodiles ont mordu les premiers par Mahamadou Doucouré, à la suite d'un ballon gratté par André Cubas dans les pieds de Naatan Skyttä (15). Très entreprenants, notamment par l'intermédiaire de Rafael Ratão, les Violets ont été récompensés quand Ado Onaiwu a conclu un joli mouvement collectif (36). Le Japonais s'est offert un doublé en reprenant un corner de la tête (45), avant d'ajouter une passe décisive pour Rhys Healey, qui était sorti du banc (70). Rafael Ratão s'est occupé de la cerise sur le gâteau en attrapant la lucarne (73). Puisque le calendrier est coquin, les deux équipes se retrouveront mardi en championnat, cette fois aux Costières.Cinq ans après leur défaite aux tirs au but contre le CA Bastia, les Hauts-Lyonnais retrouvaient une équipe corse en 32de finale de la Coupe de France. Cette fois, c'est le Sporting Club de Bastia qui s'est présenté au stade Maurice Rousson de Feurs, dans la Loire. Le 18de Ligue 2 s'est montré impitoyable en scorant trois fois dès le premier acte. Joris Sainati (5) et Julien Le Cardinal (34) ont tour à tour fait trembler les filets sur un coup de pied arrêté. Les défenseurs corses étaient en verve puisque Stephen Quemper y est lui aussi allé de son but (45+2). Les Lyonnais sont repartis tambour battant en deuxième période, obtenant un penalty, que Mohamed Boussaïd a envoyé sur la barre (47). L'attaquant rhodanien s'est toutefois rattrapé sur corner (55). Bousculé, le Sporting s'en sort malgré quelques sueurs froides. Tant mieux pour Idriss Saadi, qui avait vendangé une énorme occasion, seul face au but vide, en première période.Trois semaines après avoir réussi l'exploit de sortir Angoulême, l'AS Panazol retrouvait ce samedi un autre club de N2, l'AS Vitré. Le pensionnaire de Régional 2 a été ramené sur terre, malgré un public survolté au stade Saint-Lazare de Limoges. Pris à défaut sur coup franc par une tête de Jocelyn Laurent (39), les Panazolais ont répondu sur corner par Mohamed Mbaye (45). Tout s'est joué aux tirs au but, et ce sont les Bretons qui ont eu le dernier mot à la suite de l'arrêt de leur gardien sur la frappe de Younès Boudinar. De quoi laisser quelques regrets à l'équipe de la Haute-Vienne au regard des occasions manquées dans le temps additionnel (90+4, 90+7).Vainqueur du derby des Yvelines contre Poissy au huitième tour, le FC Versailles poursuit sa route. Le club de N2 a fait respecter la hiérarchie sur la pelouse de l'US Sarre-Union, qui évolue une division en dessous. Kapit Djoco a profité d'une mauvaise appréciation de la défense adverse pour devancer la sortie du portier et pousser le ballon au fond (27). Sarre-Union a longtemps fait le dos rond, son portier Johan Schouver préservant sa cage face à Christopher Ibayi (60). Et cela aurait pu payer dans le money time. L'équipe de N3 a cependant cruellement manqué de réussite puisque Lilian Fournier a trouvé la barre (80) et Groune a manqué son penalty (89). C'est donc Versailles qui rallie les 16de finale, en serrant les dents.