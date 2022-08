Toulouse et Lorient se neutralisent

Toulouse (4-3-3) : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Diarra (Keben, 76e) - Spierings, Van den Boomen, Dejaegere (Genreau, 86e) - Ratão (Onaiwu, 64e), Dallinga (Healey, 64e), Aboukhlal. Entraîneur : Philippe Montanier.



Lorient (4-3-3) : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Le Bris (Ponceau, 68e), Abergel, Le Fée (Boisgard, 89e) - Laurienté (Grbić, 89e), Moffi (Koné, 68e), Ouattara (Diarra, 68e). Entraîneur : Régis Le Bris.



Du spectacle et des buts, mais pas de vainqueur.Mené et longtemps bousculé par une belle équipe de Lorient, le Téfécé s'est accroché et a même pensé gratter sa première victoire de la saison au Stadium. C'était compter sans ses trop nombreux errements défensifs, qui auront fini par offrir un point à Lorient. Un premier ballon lorientais vers l'avant, un premier duel et une première faute de Van den Boomen : il n'en fallait pas plus pour voir Laurienté doucher le Stadium d'entrée, d'un magnifique coup franc. Les Toulousains ont alors tenté de se montrer entreprenants, le milieu néerlandais sollicitant Mvogo à deux reprises (9, 12). Mais cette équipe de Toulouse a commis trop d'erreurs, et laissé trop d'espaces. Titularisé à la place de Sylla, Diarra est revenu contrer in extremis Ouattara (21), alors que Le Goff n'a pas terminé l'action d'école des Merlus (30).Miraculé, Toulouse a finalement recollé dans la foulée grâce à Ratão, plus prompt pour pousser au fond un ballon qui traînait dans la surface. Sur une nouvelle faute technique, Diarra a fauché Ouatarra dans la surface, offrant un premier penalty à Lorient... Mais la tentative de Moffi a été repoussée par Dupé (41). Au retour des vestiaires, la bande de Philippe Montanier s'est montrée un peu plus consistante. La tête de Dallinga sur corner a terminé sa course dans la niche de Mvogo (56), et aux 20 mètres, Van den Boomen a forcé le portier breton à une belle envolée avant que le ballon n'arrive jusqu'à Dallinga, buteur. Enfin sur le bon chemin, les Toulousains ? Pas vraiment, puisque sur une nouvelle approximation, Dejaegere a tapé le talon de Laurienté dans sa surface : la vidéo ayant tout vu, Koné a ramené les visiteurs à hauteur depuis les onze mètresLes bons comptes font les bons amis, paraît-il.