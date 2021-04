Toulouse et Guingamp dos à dos

Guingamp (4-3-3) : Basilio - Mellot, Sampaio, Romao, Poaty (Ndenbe, 85e) - Fofana, M'Changama, Niakaté - Livolant (Phaëton, 73e), Rodelin (Ba, 85e), Pierrot. Entraîneur : Frédéric Bompard.



Toulouse (5-3-2) : Dupé - Machado, Gabrielsen, Dewaest, Amian, Sanna - Van den Boomen, Kone, Dejaegere - Antiste (Bayo, 65e), Healey. Entraîneur : Patrice Garande.

Duel des extrêmes entre l'En Avant de Guingamp et Toulouse.Guingampais et Toulousains se sont livré une belle bagarre ce lundi soir au Roudourou, terminée par un match nul 1-1 qui, finalement, contente à peu près tout le monde.À gauche du ring, un EAG dix-huitième de Ligue 2 à la lutte pour le maintien. À droite, un Téfécé deuxième qui doit s'imposer pour rester au contact de Troyes. Malgré cette affiche a priori déséquilibrée, c'est bien le candidat à la descente guingampais qui entame le mieux ce match, en imposant un gros défi physique aux Toulousains. Joueuse, l'attaque de l'EAG ouvre même le score par Livolant grâce à un subtil service de Rodelin. C'est le moment choisi par le TFC pour réaliser qu'il y a un match à gagner. Les joueurs de Patrice Garande haussent le ton, et Healey égalise en profitant d'un cadeau du Guingampais PoatyEn deuxième période, les deux équipes payent l'engagement physique du premier acte et lèvent franchement le pied. Les Toulousains dominent, mais peinent à inquiéter une équipe de Guingamp qui semble se dire qu'un match nul face au deuxième de Ligue 2, ce n'est pas un si mauvais résultat finalement. Les Bretons défendent avec sérieux, et le score en reste là. Au coup de sifflet final, Guingamp reste barragiste, et Toulouse reste deuxième et en bonne position pour la Ligue 1.Tout le monde est content, donc.