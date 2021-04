Toulouse et Auxerre carburent, Grenoble et le PFC patinent

Vainqueur de Châteauroux au Stadium (1-0), Toulouse a profité du faux pas de Clermont pour chiper la deuxième place. Tenus en échec par Dunkerque et Rodez, Grenoble et le Paris FC perdent du terrain sur le podium.

En quête urgente de points, Chambly est parvenu à arracher la victoire face à Amiens grâce à une première période parfaitement gérée. Nikola Petković et Lassana Doucouré ont su donner deux pions d'avance au 19de Ligue 2, avant de tranquillement gérer en seconde. L'évènement phare de la rencontre reste le retour sur les terrains professionnels de Vincent Planté , à la retraite depuis 2016. Belle Planté.Avec 42 points, l'ACA valide quasiment son maintien en deuxième division en disposant d'une équipe de Niort bien pâlotte. Comme souvent cette saison, le salut est venu de l'immortel Gaëtan Courtet, auteur d'un nouveau doublé, avant que Qazim Laçi ne donne le coup de grâce. Catastrophiques derrière et trop timides offensivement, les hommes de Sébastien Desabre restent dans le ventre mou du classement.Pau est allé chercher un bon point en vu du maintien sur la pelouse d'Auguste Bonal. Les Palois ont bataillé pour aller chercher l'égalisation, obtenue grâce à Antoine Batisse. Privés de son capitaine Gaëtan Weissbeck, les Sochaliens restent dans la première partie du classement, mais sont décrochés de la course à la Ligue 1.Sous pression, l'EA Guingamp ramène trois points précieux du stade du Hainaut pour continuer à croire au maintien. Les Guingampais ont été sauvés par Ronny Rodelin, buteur dès le retour des vestiaires d'une frappe puissante au premier poteau, imparable pour Jérôme Prior. Toujours 18, Guingamp revient à un point de Dunkerque, premier non-relégable.Une semaine après la belle victoire à Niort, l'AJA confirme sa bonne forme du moment en écartant Nancy. Surpris par l'ouverture du score précoce d'Aurélien Scheidler, les Auxerrois s'en sont remis aux coups de pied arrêtés parfaitement bottés par Mathias Autret pour reprendre les devants grâce à Gautier Lloris et Jubal, bien aidés par un marquage bien trop laxiste de la défense nancéienne. Incapable de faire le break, Auxerre s'est fait rejoindre dans les vingt dernières minutes après l'égalisation d'Ernest Seka avant de punir définitivement l'ASNL grâce à Alexandre Coeff.Après le match nul de Clermont, Grenoble manque l'occasion de grimper sur le podium. Les Grenoblois ont été surpris par Dunkerque et Jérémy Huysman, auteur de l'égalisation cinq minutes après l'ouverture du score d'Achille Anani. Très nerveux, le GF38 termine la rencontre à neuf après deux exclusions consécutives à l'heure de jeu.Freiné par Guingamp en début de semaine, Toulouse profite du faux pas de Clermont pour reprendre la deuxième place, trois points derrière Troyes. Longtemps inefficaces, les hommes de Patrice Garande peuvent remercier Kelvin Amian, buteur de la tête après un énorme cafouillage dans la surface de réparation. Le Tef reste toujours très difficile à prendre dans sa forteresse du Stadium.Dans une rencontre complètement dingue, le PFC est l'un des grands perdants de la soirée dans la course à la montée. Menés deux fois au score, les Parisiens sont revenus par deux fois aux forceps grâce à Warren Caddy et Gaëtan Laura. Toujours cinquième, Paris reste à deux points de Grenoble, mais voit Auxerre revenir tambour battant.