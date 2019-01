Toulouse et Angers dos à dos

Toulouse (3-4-3) : Reynet - Jullien, Cahuzac, Shoji - Moreira, Sylla, Sangaré, Durmaz - Dossevi, Gradel, Sanogo. Entraîneur : Casanova.



Angers (4-3-3) : Butelle - Pavlović, Thomas, Bamba, Manceau - Santamaria, Ndoye, Mangani - Tait, Reine-Adelaide, Bahoken. Entraîneur : Moulin.

Une rencontre peut-elle se terminer sur un score nul et vierge alors que deux penalties ont été sifflés (et cadrés) dans la rencontre ?La réponse est oui, même si c'est très rare. Toulouse et Angers l'ont prouvé ce dimanche soir à l'occasion de la 22journée de Ligue 1. Bahoken a loupé celui provoqué par une faute de Jullien sur Tait dès la cinquième minute, alors que Gradel l'a imité à un quart d'heure du terme.Mais ces deux échecs n'ont pas été les seules occasions de la partie. En première période, la tête de Thomas est passé tout près des cages de Reynet. Lequel s'est ensuite imposé devant le même adversaire. Quant à Butelle, il a empêché Moreira d'ouvrir le score. Dans le second acte, Tait a touché la barre transversale quand Gradel a vu son but être refusé pour hors-jeu et Manceau sauver sa tentative juste devant la ligne.Bref, le SCO et le TFC se quittent bons amis. Surtout leur gardien.