Toulouse et Ajaccio récupèrent les rênes

Enfin une victoire sur les bords de la Garonne. Un début de match animé par le gros duel entre Basila et Healey, dont va faire les frais le défenseur nancéien, expulsé pour une grosse faute sur son vis-à-vis. Un tournant, puisque dans la foulée, Spierings va jouer les détonateurs pour le TFC. En trouvant parfaitement Ado Onaiwu dans la profondeur d'abord, puis en décalant parfaitement Healey dans la surface. Contré, le buteur voit le ballon revenir sur Genreau, qui s'offre son premier but dans le pays qui l'a vu naître. Toulouse déroule, Ngoumou et Healey dévorent les espaces et les Violets alourdissent l'addition par Van den Boomen, dont le centre n'est pas touché par l'Anglais. Entrés en jeu, Skyttä échoue sur la transversale et Ratão sur le poteau, avant que le Brésilien ne close finalement la marque. De quoi entretenir une différence de buts déjà impressionnante qui permet auxde récupérer le fauteuil de leader, tandis que Nancy devra vite se relancer pour continuer de croire au miracle.Pendant ce temps bien plus au nord, l'AC Ajaccio disputait son premier match en 2022, remporté sur son score fétiche de 1-0. Dangereux d'entrée par Courtet, les Corses laissent pourtant Amiens faire davantage le jeu. Le centre contré de Gnahoré n'est pas loin de surprendre Leroy. Mais il faut attendre un exploit individuel de Riad Nouri, qui prend le meilleur sur Mendy pour s'inviter dans la surface et finir de près. Devant au score, les Acéistes se résolvent alors à faire ce qu'ils font de mieux : défendre. Leroy et consorts repoussent les assauts amiénois, menés par Badji ou Bamba, pour rester à hauteur de Toulouse avec un match en moins.