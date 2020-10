Toulouse est lancé, Pau s'offre Niort avec la manière

Alors que Toulouse enchaîne contre Rodez et semble avoir conjuré la malédiction, Pau s'est adjugé son premier succès de la saison en s'offrant le scalp de Niort. Pendant ce temps, Le Bihan a vu triple et Auxerre a écrasé Chamby.

Par Quentin Ballue et Tom Dépériers

Battu à Guingamp lundi, le Bayern de l’Yonne a châtié Chambly en guise de réaction. L’affaire était pliée avant même la 50minute de jeu. Le serial scoreur Mickaël Le Bihan a frappé par trois fois. L’AJA confirme ainsi son habitude d’alterner parfaitement victoire et défaite depuis le début du championnat. Chaud, froid, chaud, froid... En face, les Picards restent congelés dans la zone de relégation. Ils rétrogradent même au dernier rang du classement.comme le nombre total de buts de Mickaël Le Bihan. Personne ne fait mieux que ce MLB taille MVP.Le football est un sport qui se joue à onze contre onze et quand Gaëtan Laura marque, c'est toujours le Paris FC qui gagne. Ça vaut ce que ça vaut mais en tout cas, l’adage s’est vérifié pour la troisième fois de la saison. Tout s’est passé en première période, y compris la blessure de l’arbitre Romain Delpech, obligé de céder sa place pour le deuxième acte. À l’aise hors de ses bases, le PFC confirme son statut de meilleure équipe de Ligue 2 à l’extérieur, tout en confortant sa première place. Du côté de La Berrichonne, ça chouine.comme le numéro de maillot d'Ibrahim Cissé, qui a fait carton plein en provoquant le penalty de l’ouverture du score et en marquant contre-son-camp.Dominer n’est pas gagner. Malgré des statistiques largement à son avantage en matière de tirs et de possession, Clermont s’est incliné contre Ajaccio. Une sacrée contre-performance puisque les Corses n’avaient plus gagné à l’extérieur depuis le 14 février. Deux penaltys de Gaëtan Courtet et Riad Nouri ont sonné le glas des espoirs auvergnats, qui ratent l’occasion de monter sur le podium. Sauvés par la transversale à la 75minute, les hommes d’Olivier Pantaloni, désormais à la 18place, respirent un peu mieux.comme le nombre de tirs tentés par Ajaccio – onze de moins que Clermont. Quand on dit que la qualité vaut mieux que la quantité...C'était le derby de rien du tout si ce n'est celui du ventre mou entre Dunkerque et le Havre, respectivement onzième et dixième au coup d'envoi, qui prenait place à Marcel-Tribut. Après un début de match poussif, c'est le revenant Hervé Bazile, qui, à la suite d'un cafouillage donne l'avantage à la bande de Le Guen. Si les vingt-deux acteurs reviennent sur la pelouse à l'heure, le match prend du retard, la faute à une blessure de l'arbitre, remplacé par son suppléant Lissorgue. Cela ne trouble pas les Havrais, qui s'accrochent à leur victoire et maîtrise le deuxième acte. S'ils occupent la moitié de terrain adverse, ils ne parviennent cependant pas à faire le break. Mais ça suffit pour s'extirper du milieu de tableau et rêver à plus haut.comme le nombre de places gagnées par le Havre après ce match.Malgré ce choc des extrêmes entre le dauphin et la lanterne rouge, Sébastien Desabre, le coach niortais se voulait prudent en évoquant un match pour le maintien avant la rencontre. Avec raison. Car si les siens prennent rapidement les devants grâce à Doukansy (13), l'expulsion d'Issouf Paro complique les affaires des Chamois. Sans Damon Bansais, seul buteur palois depuis le début de la saison, c'est Assifuah (38) puis Sabaly (45) qui font la bascule pour Pau. Pourtant, la troupe de Kemen, élu joueur du mois en Ligue 2 poussent pour revenir. Mais c'est bien les promus qui parviennent à faire le break. Sabaly voit double malgré un double arrêt de Michel et propulse les siens vers un premier succès cette saison. Succès scellé par Romain Armand quelques minutes plus tard. Les quelques 800 supporters palois peuvent rentrer chez eux avant le couvre-feu, l'esprit serein.comme l'âge de Cheikh Sabaly, qui va faire passer une bonne nuit aux supporters palois.Le TGV TFC est lancé. Les Violets sont sortis vainqueurs du derby contre Rodez, notamment grâce au premier but de la recrue Brecht Dejaegere. Ils se sont mis à l’abri en deuxième période sur des phases arrêtées par l’intermédiaire de Kelvin Amian, auteur d'un astucieux coup-franc, et Stijn Spierings, qui a transformé un penalty obtenu par Rhys Healey. Toulouse enchaîne ainsi un sixième match sans défaite et intègre la première partie du classement. Incapable de gagner hors de ses bases depuis plus de huit mois, Rodez glisse à la 17place.comme le nombre de matchs consécutifs sans défaite du TFC.Les Troyens sont venus à onze, mais Salmier aurait pu rester à la maison. Exclu au bout de trois minutes, le défenseur de l'ESTAC participe au début de match cauchemardesque des siens. Car cinq minutes plus tard, Chevalier transforme son penalty et donne un avantage précieux aux Valenciennois. Ambitieux, les hommes de Battles passent en 3-3-3 et c'est le facteur X de l'Aube, Yoann Touzghar qui remet les siens dans la partie sur un service de Saint-Louis. À onze contre dix, VA semble vouloir se contenter d'un point, leur premier à l'extérieur cette saison. Et puisque Troyes ne semble pas plus friand de faire le plein, les deux équipes se partagent les points.comme le nombre de minutes qu'il aurait fallu à ce match pour être fou.