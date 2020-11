Toulouse enrhume Amiens

Amiens (4-3-3) : Gurtner - Sy (Lewis, 82e), Wagué, Opoku, Alphonse (Papeau, 89e) - Gomis (Bianchini, 82e), Blin, Lusamba - Ciss, Otero (Timité, 64e), Mendoza. Entraîneur : Oswald Tanchot.



Toulouse (3-5-2) : Dupé - Rouan, Gabrielsen, Amian - Machado, Koné (Van Den Boomen, 80e), Spierings, Dejaeghere (Sanna, 90e+4), Moreira - Adli (Healy, 88e), Koulouris. Entraîneur : Patrice Garande.

Soirée nostalgie de Ligue 1 au stade de La Licorne.Pour la clôture de cette neuvième journée de Ligue 2 (amputée de la rencontre entre Niort et Grenoble pour cause de cas de Covid-19), Amiens et Toulouse s'affrontent en Picardie. Dans un premier acte plutôt rythmé, les deux anciens pensionnaires de l'élite française l'an passé se sont créés des occasions tour à tour : Steven Moreira oblige Régis Gurtner à sortir un arrêt réflexe (9), puis Arnaud Lusamba parvient à tenter un tir dévié que Maxime Dupé sort d'un magnifique arrêt réflexe (21). Plus souverain en fin de première période, le Téfécé manque d'ouvrir le score par Kouadio Koné, dont la frappe passe de peu à côté du but amiénois (35).Au retour des vestiaires, les débats s'enflamment : Alexis Blin est rapidement expulsé suite à un tacle par derrière sur Koné (47), mais les Picards ne lâchent pas le morceau et Juan Otero perd son duel face à Dupé (49). Dans la foulée, Koné apporte le danger au premier poteau face à Gurtner qui dévie le ballon en corner (50). Toulouse continue de pousser et se voit récompensé grâce à un centre tir de Stijn Spierings qui termine sa course dans les filets. Le reste de la rencontre est bien géré par les hommes de Patrice Garande, même si Amadou Ciss manque d'un rien l'égalisation sur un centre tendu de Jayson Papeau (90).Après un début de saison plus que poussif, Toulouse enchaîne un septième match sans défaite et monte à la cinquième place du classement à deux unités de Troyes, deuxième.