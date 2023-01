Toulouse éclate Auxerre

Auxerre (4-4-2) : Costil - Zedadka (Perrin, 46e), Jubal, Jeanvier, Mensah (Touré, 78e) - Sinayoko, Raveloson, Touré, Sakhi - Niang, Abline (M'Changama, 46e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Toulouse (4-3-3) : Dupé - Sylla (Kamanzi, 72e), Rouault, Nicolaisen, Diarra - Spierings, Van den Boomen (Skyttä, 79e), Dejaegere (Aboukhlal, 60e) - Chaïbi, Onaiwu (Dallinga, 79e), Ratão (Birmančević, 72e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Branco van den Boomen dans le 100.Dans un duel de promus, Toulouse est allé faire la loi à Auxerre, faisant la différence dès le premier acte grâce à son milieu néerlandais, comme au printemps dernier (0-5).Les Violets prennent très vite les devants : pour sa centième sous le maillot toulousain, Van den Boomen récupère haut et transmet dans le bon timing à Chaïbi, qui allume Costil. Les Occitans menacent à nouveau sur coup franc, mais le sosie de Giroud se détend pour priver Rouault du deuxième (28). Partie remise pour le défenseur des Pitchouns, qui profite d'un bon ballon de Diarra pour se l'emmener de la poitrine et conclure de près quelques instants plus tard. La main de Zedadka devant Nicolaisen n'échappe pas à la vidéo et Van den Boomen peut aggraver le score d'un missile sous la barre depuis le point de penaltyLa magnifique parade au sol de Dupé devant Sakhi (45+3) laisse présager la révolte de l'AJA, qui intervient après le repos. Cette fois, le Téfécé est bousculé, mais les tentatives de Niang (51) ou Sinayoko (57) restent vaines. Les visiteurs font le dos rond pour mieux repartir de l'avant. Costil s'interpose devant Ratão (68), mais ne peut rien devant Aboukhlal, mis sur orbite par un Diarra auteur d'une offrande depuis son couloir gauche. Rien ne sourit à Auxerre, la volée de Hein s'écrasant sur la barre (83) avant que Dallinga ne s'offre son quatrième but en Ligue 1 et un peu de confianceDestins croisés pour deux des nouveaux venus du championnat.