Toulouse bute sur Sochaux

Toulouse (3-5-2) : Dupé - Diakité, Gabrielsen, Amian - Machado, Van Den Boomen, K.Koné, A.Adli (Dejaejere, 63e), Sanna - Koulouris (Healey, 63e), Bayo (Antiste, 80e). Entraîneur : Patrice Garande.



Sochaux (4-2-3-1) : Prévot - Sans, Diedhiou, Moltenis, Paye - Lopy, Thioune (Daham, 77e) - Ourega (Ambri, 46e), Weissbeck (Ndiaye, 88e), Soumaré (Lasme, 67e) - Bedia (Jarmouni, 77e). Entraîneur : Omar Daf.

L'opération reconquête démarre doucement à Toulouse.Au Stadium, les hommes de Patrice Garande avaient à cœur de débloquer le compteur de points pour cette saison 2020-2021 après deux défaites en autant de rencontres. Durant la première période, les locaux sont souverains et ne concèdent aucune occasion de but. Sur le plan offensif, Branco van den Boomen oblige Maxence Prévot à la parade (13), avant que Vakoun Issouf Bayo ne dribble Prévot, mais bute sur Boris Moltenis venu empêcher l'ouverture du score sur sa ligne de but (33). Par la suite, ni Sam Sanna sur une frappe lobée (41) ni Bayo d'une tête mal ajustée (45+1) ne parviennent à attraper le cadre doubiste.Après la reprise, le Téfécé pousse encore, mais Amine Adli dévisse sa frappe au moment de conclure (48), Van den Boomen voit son puissant coup franc frôler le poteau gauche sochalien (62), et Machado tente sa chance dans un angle fermé, toujours sans réussite (83). Solidaires et imperméables jusqu'à la fin, les Lionceaux repartent de la ville rose avec un point arraché au courage, comme en témoigne l'attitude de Joseph Lopy sorti sur civière sur un ultime duel aérien.La bonne nouvelle pour Toulouse, c'est de ne pas avoir pris de but.