Toulouse accroche Clermont dans les dernières minutes

Clermont (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba - Gastien (Iglesias, 83e), Magnin - Allevinah (Chader, 68e), Berthomier (Dossou, 68e ; Seidu, 83e), Gomis (Djoco, 44e) - Bayo. Entraîneur : Pascal Gastien.



Toulouse (3-5-2) : Dupé - Diakité, Gabrielsen, Amian - Machado, Van den Boomen (Healy, 67e), Koné, Dejaejere, Sanna (Adli, 46e) - Antiste, Bayo (Koulouris, 67e). Entraîneur : Patrice Garande.

336 jours.Le 19 octobre 2019, Antoine Kombouaré connaissait des débuts victorieux sur le banc toulousain contre Lille (2-1). Pile onze mois plus tard, les Violets – en jaune pour l'occasion, oui oui – sont dans une situation très compliquée, eux qui n'ont plus gagné le moindre match de championnat depuis. Et l'entame de ce samedi à Clermont n'est pas du genre à rassurer, malgré une situation litigieuse sur une main de Zedadka dans sa surface dès la première action. Très vite, la défense des visiteurs est dépassée et concède logiquement un nouveau but sur corner sur une frappe directe de Jason Berthomier (1-0, 9). Incapables de réagir, les hommes de Patrice Garande voient Clermont se procurer les meilleures situations tout au long d'un premier acte qui se tend quelque peu à l'approche de la pause. Et sur un long ballon vers l'avant à destination de Dejaegere, le portier auvergnat Arthur Desmas manque sa sortie aérienne hors de sa surface puis fauche son adversaire. Carton rouge... et suspense relancé ?La physionomie du match change en effet totalement, en seconde période. Clermont joue plus bas et laisse Toulouse venir, pour tenter de piquer en contre. Inoffensifs lors de deux de leurs trois dernières sorties, les hommes de Patrice Garande manquent cruellement d'idées, et Maxime Dupé reste le gardien le plus sollicité. Proche du chaos, Toulouse se procure enfin une grosse occasion sur une remise d'Healy pour Adli à l'entrée de la surface pour une frappe captée par Djoco (73) au cœur de plusieurs minutes de folie. Qui voient également la défense s'en sortir, de l'autre côté du terrain. Entré en cours de jeu, le malheureux Jodel Dossou doit sortir sur civière, touché aux adducteurs. Et alors que l'on n'y croyait plus, le miracle finit par advenir côté toulousain sur une frappe en pivot de Janis Antiste déviée terminant au fond (1-1, 88). Mais comme rien ne va pour les Hauts-Garonnais, les espoirs de succès sont vite douchés par le rouge dégainé contre le jeune Adli pour un pied haut. Les deux équipes se quittent finalement sur ce match nul.Les bons amis.