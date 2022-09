Strasbourg est en panne

Strasbourg (4-3-1-2) : Sels - Dagba (Pierre-Gabriel, 89e), Doukouré, Djiku, Le Marchand - Aholou (Sissoko, 69e), Diarra (Kandil, 88e), Bellegarde - Thomasson - Diallo (Mothiba, 78e), Ajorque (Gameiro, 46e). Entraîneur : Stéphan.



Clermont (3-4-3) : Diaw - Wieteska, Seidu, Caufriez - Bela (Rashani, 88e), Magnin, Gastien, Borges - Cham (Khaoui, 73e), Andrić (Kyei, 74e), Dossou (Allevinah, 67e). Entraîneur : Gastien.

La série négative commence à être bien longue, pour Strasbourg.Contre Clermont (septième, avec dix points) pour le compte de la septième journée de Ligue 1, les Alsaciens (quinzièmes, cinq unités) ont en effet concédé le match nul et n'ont donc toujours pas remporté une rencontre de championnat depuis le début de la saison. Pourtant, les locaux ont eu les occasions pour battre les visiteurs. Notamment en première période, durant laquelle Thomasson et Le Marchand ont tous les deux touché la barre transversale. Ajorque et Diarra ont quant à eux buté sur un excellent Diaw, l'attaquant réunionnais ayant également cru obtenir un penalty avant de céder sa place à Gameiro à la pause.Un Gameiro qui a vu Gastien sauver une de ses tentatives sur la ligne de but, et une autre être stoppée par son partenaire offensif Diallo. Toujours côté RCSA, Dagba n'a pas eu davantage de réussite en loupant le cadre. En face, les Auvergnats ont tout de même eu quelques opportunités pour ouvrir le score en seconde période : Gastien et Bela ont donné un peu de travail à Sels, au même titre que Cham qui a d'abord frappé hors-cadre. Pour ne rien arranger au Racing, Le Marchand s'est fait expulser en fin de partie pour un deuxième carton jaune sanctionnant un mauvais tacle sur Allevinah.Il va falloir accélérer, pour s'éloigner de la zone rouge…