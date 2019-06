Totti-Roma, fin d'une ère

Arrivé à la Roma en 1989, Francesco Totti vient de démissionner de son rôle de dirigeant du club de la Louve. L'Italien a ainsi mis fin à trente ans de vie commune avec la Roma. Une rupture qui ne s'est pas faite à l'amiable. Bien au contraire.

Par Steven Oliveira

Brad Pitt et Jennifer Aniston en sont la preuve vivante : un couple peut paraître parfait de l’extérieur et se déchirer outrageusement de l’intérieur, à un point que le divorce est inévitable. Et si ce point de non-retour a été atteint en 2000 par les deux Américains, il vient d’arriver à un autre couple qui paraissait pourtant si solide : celui entre Francesco Totti et la Roma. Arrivé au club de la Louve à l’âge de treize ans en 1989, l’ancien meneur de jeu italien venait de célébrer ces noces de perle avec la Roma. Avant de mettre fin à trente ans de vie commune, lors d'une conférence de presse de 85 minutes. 85 minutes durant lesquelles le champion du monde 2006 a, entre autres, annoncé qu’il quittait son poste de dirigeant de la Roma. Une situation qu’il ne pensait jamais vivre, à l’écouter : «» C'est pourtant la deuxième solution qu'il a choisie, ou qu'on lui a d'une certaine manière imposée.Pour comprendre ce coup de théâtre, il faut remonter au 27 août 2012. Le jour où la Roma, alors récemment rachetée par des investisseurs américains, a installé James Pallotta comme président du club. Le début de la fin, d’après Francesco Totti, qui ne s’est pas présenté à la presse pour garder sa langue dans sa poche : «Pour appuyer son propos, Francesco Totti s'est servi du départ de Daniele de Rossi. Qui aurait bien voulu continuer son aventure à la Roma, mais qui n’a pas été prolongé par la direction . Un choix que ne comprend visiblement pas: «» Aussi à l’aise derrière un micro que sur un terrain de football, Francesco Totti continue son Rap Contenders en attaquant Franco Baldini, bras droit de James Pallotta qui réside à Londres : «Au niveau de l’image, la Roma en prend un sacré coup avec ce départ de Francesco Totti. Reste que d’un point de vue purement sportif, cela ne devrait pas changer grand-chose. Car à écouter l’Italien, sa voix n’était pas vraiment entendue dans la capitale : «Est-ce que la Roma se serait mieux portée si les conseils de Francesco Totti avaient été suivis ? Impossible de savoir. Une chose est certaine : le nouveau coach ne s’appellerait pas Paulo Fonseca, mais Antonio Conte : «» Si Javier Pastore n’est pas directement nommé, l’assistance a aussi compris que l'Argentin n’aurait pas débarqué à Rome à l’été 2018 si Totti avait disposé d'un peu de pouvoir : «» Finalement, les dirigeants ont écouté Monchi, alors directeur sportif. Et non pas Totti, qui aurait préféré signer «» qui pourrait s'appeler Frenkie de Jong.Pas vraiment considéré dans une ville où il est pourtant roi, Francesco Totti a donc préféré prendre la porte. Sauf qu'ne compte pas s’éloigner très longtemps de sa belle Louve. Que ce soit en tant que supporter ( «» ), mais aussi en tant que dirigeant : «» Un jour qui pourrait arriver plus vite que prévu, selon l'ancien international. Lequel avoue avoir fait le tour du monde, et précise que plusieurs personnes sont intéressées par un rachat de la Roma.En attendant, Francesco Totti est sur le marché des transferts et prendra «» : que ce soit en club, à la FIFA ou à la Fédération italienne. Pourquoi pas faire un putsch et renverser le pouvoir en place en prenant lui-même le siège de président ? En tout cas, Totti a déjà sa petite idée sur ce qu’il mettrait en place : «» Rien pour Jérémy Ménez ?