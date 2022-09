Tottenham vaporise Leicester, Heung-min Son voit triple

Tottenham (3-4-2-1) : Lloris, Sánchez (Romero, 59e), Dier, Lenglet - Perišić (Emerson, 55e), Højbjerg, Bentacur, Sessegnon - Kulusevski (Bissouma, 70e), Richarlison (Son, 59e) - Kane. Entraîneur : Antonio Conte.



Leicester (4-1-4-1) : Ward - Castagne, Evans, Faes, Justin - Ndidi (Soumaré, 85e) - Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall (Iheanacho, 74e), Barnes - Daka (Vardy, 74e).

Entraîneur : Brendan Rodgers.

Toujours invaincu, Tottenham continue son joli début de saison.Lespartaient d'ailleurs favoris face à Leicester, lanterne rouge de Premier League et toujours en quête de son premier succès. Mais au Tottenham Hotspur Stadium, lesont subi la loi des Londoniens (6-2), nouveaux dauphins provisoires de Manchester City. Youri Tielemans avait pourtant lancé son équipe dès les premières minutes. Après un premier penalty repoussé par Hugo Lloris, dont le pied avait quitté la ligne de but, le milieu de terrain belge a choisi de retirer du même côté, avec réussite. Un avantage qui dure moins de deux minutes, Harry Kane sonnant la révolte de la tête. Eric Dier imite son coéquipier sur corner quelques minutes plus tard, mais less'accrochent et reviennent au score grâce à un petit bijou de James MaddisonLes espoirs d'un exploit pour les hommes de Brendan Rodgers s'évaporent néanmoins au cours du second acte. Profitant d'une erreur de Wilfred Ndidi, Rodrigo Betancur est récompensé de son gros match et participe à la fête, avant de laisser Heung-min Son clore le spectacle. Entré sur le terrain à l'heure de jeu, le Sud-Coréen s'offre un triplé monstrueux en moins de quinze minutes : une splendide frappe du droit en lucarne en entrée, une tout aussi somptueuse frappe du gauche dans la lunette en plat de résistanceet un pion validé en deux temps par la VAR en dessert. Du grand art.Et peut-être les derniers buts que Leicester encaissera sous la houlette de Brendan Rodgers.