Tottenham peut-il couler City ?

Et si le complexe s'inversait ?

Les Spurs veulent sauver leur podium, les Citizens leur saison

Il y a quelques jours, l'espoir était toujours permis. Les médias en parlaient, certains joueurs y songeaient, d'autres le présentaient comme un fantasme... Mais il était encore là, encore possible à atteindre, le fameux quadruplé FA Cup-League Cup-Premier League-League des Champions qu'aucun club anglais n'a jamais réussi à transformer en réalité John Stones le qualifiait de «» , Kevin De Bruyne d'objectif «» pendant que Pep Guardiola ordonnait à sa bande de ne pas y penser. Que l'Espagnol ait à le rappeler l'arrangeait, dans un certain sens : cela signifiait que son équipe était encore en course dans toutes les compétitions, elle qui avait déjà remporté la Carabao Cup.Ce qui n'est plus le cas, maintenant : désormais, les choses se sont inversées et c'est la saison gâchée que craint le Catalan. La faute à une double confrontation, celle des quarts de finale de C1. Et à une surprenante, celle de Mauricio Pochettino . En éliminant lesde la LDC alors que les forces et les formes en présence habillaient lesdu costume d'outsider, ces derniers ont peut-être réussi à distiller le doute dans l'esprit des. Car à l'heure de se retrouver en championnat sur la pelouse de l'Etihad Stadium, la défaite - et même le nul - semblent interdits pour les locaux. Sous peine de métamorphoser un exercice 2018-2019 plus que réussi jusqu'au mercredi 17 avril en un petit fiasco.City a offert un super spectacle depuis l'été dernier ? Ses joueurs méritent d'être récompensés par des trophées plus grandioses que des coupes nationales ? Oui, mais le football ne fait pas toujours dans le sentimental ni dans la fumeuse « méritocratie » chère à certains dirigeants politiques quand la cloche des comptes sonne. À l'heure actuelle, les Mancuniens ont deux points de retard sur Liverpool au sommet de la Premier League avec une journée de plus à disputer et gardent donc leur destin entre les pieds. Mais un seul faux-pas pourrait être synonyme de titre perdu, étant donné le statut des adversaires qu'il reste au calendrier des(déplacements à Cardiff et Newcastle , réceptions d' Huddersfield et Wolverhampton ). Surtout que leur côté, lesvoyageront chez le rival de United après leur étape Tottenham à domicile. Tottenham , donc. Qui ressemble, en d'autres termes, à un candidat pouvant totalement pourrir le bilan des. En l'espace de quatre jours, lespeuvent en effet détruire les deux objectifs principaux de celui qui les battus sur le plus petit des scores lors de la phase aller. Improbable, quand on se rappelle que Pochettino n'avait vaincu Guardiola qu'à seulement deux reprises en quatorze duels avant le récent épisode C1. Un complexe qui appartient maintenant au passé ?, a en tout cas admis Guardiola après l'élimination de LDC malgré l'intense victoire de ses hommes contre Tottenham (4-3).» Pour que l'espoir demeure, il faudra cependant que les éléments défensifs de son onze se montrent plus inspirés qu' Aymeric Laporte face auxLesquels ont d'ailleurs tout intérêt à faire pleurer les fans des: avec une seule unité d'avance sur Arsenal et Chelsea (et trois sur Manchester United ), leur troisième au classement qualificative pour la prochaine C1 ne tient qu'à un fil. Comme la saison de City, finalement.