Tottenham se vautre à Colchester, City et Arsenal gèrent

Colchester 0-0 Tottenham (4-3 TAB)

Preston 0-3 Manchester City

Les clés de l'attaque desétaient confiées à Troy Parrott, 17 ans : c'est dire les libertés qu'avait prises Mauricio Pochettino en matière de turnover sur la pelouse de Colchester, club de League Two. Résultat, Tottenham a galéré malgré une domination totale (75% de possession de balle, 10 tirs à... zéro) et empêtrés jusqu'aux tirs au but au terme des 90 minutes, les Londoniens se sont inclinés après deux échecs des visiteurs (4-3). Une petite folie, tout simplement.Vous connaissiez Gabriel Martinelli ? C'est désormais chose faite : attaquant brésilien de 18 ans arrivé cet été dans le nord de Londres et apparu seulement six minutes en Premier League jusqu'ici, le garçon s'est offert un doublé face à la formation de Sabri Lamouchi, actuel sixième de Championship. Et avec la manière : d'abord auteur de l'ouverture du score sur un centre parfait de Calum Chambers, il a conclu la soirée dans le temps additionnel en nettoyant la lucarne d'Arijanet Muric. Entre-temps, lesont déroulé, même s'il a fallu attendre la fin de partie, notamment avec l'entrée de Dani Ceballos, pour voir l'Emirates s'enflammer : une tête de Rob Holding sur corner, un pousse-ballon Joe Willock (20 piges) sur un caviar de l'entrant Héctor Bellerín et une reprise de Reiss Nelson (19) sont venus saler la note. Les jeunots sont là.Après le 8-0 collé à Watford ce week-end, on pouvait s'attendre à un massacre de City au Deepdale Stadium de Preston, mais les hommes du Pep ont été assez tendres, même si les filets ont tout de même tremblé trois fois lors du premier acte, grâce à un numéro solitaire de Raheem Sterling, une frappe limpide de Gabriel Jesus - sur un lancement de ce même Sterling, mais aussi au milieu des locaux Ryan Ledson, malheureux sur un centre de David Silva. Il faudra également parler de cette tenue bicolore fuchsia-jaunâtre de Manchester City.Watford a tapé Swansea (2-1), Southampton a écrasé Portsmouth tout comme Leicester avec Luton Town (0-4), et Everton est allé gagner sur le billard de Sheffield Wednesday (0-2).