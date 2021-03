Tottenham se relève en couchant Aston Villa

Martínez - Cash, Konsa, Mings, Targett - Luiz, McGinn, Sanson (Barkley, 66e) - Traoré (El Ghazi, 60e), Trezeguet (Davis, 79e), Watkins. Entraîneur : Dean Smith.



Lloris - Tanganga, Rodon, Sánchez, Reguilon (Davies, 57e) - Højbjerg, Ndombele (Sissoko, 81e) - Lo Celso (Bergwijn, 66e), Lucas, Vinícius - Kane. Entraîneur : José Mourinho.

Ne jamais enterrer José.Groggy après le derby perdu contre Arsenal et son élimination rocambolesque en C3, Tottenham s'est rassuré en remportant son match en retard de la 18journée sur la pelouse d'Aston Villa (0-2). Les, désormais sixièmes, ne sont plus qu'à trois points du top 4. Cerise sur le gâteau : Harry Kane a marqué pour la 17fois de la saison, rejoignant Mo Salah en tête du classement des buteurs de la Premier League. L'Anglais a transformé un penalty qu'il a lui-même obtenu à la suite d'un tacle de Matty Cash (70). Et comme il sait tout faire, le prince Harry avait auparavant combiné avec Lucas sur l'ouverture du score de Vinícius (29).Efficace offensivement, Tottenham a également rendu une copie plutôt propre défensivement. L'arrière-garde londonienne a rarement été prise à défaut, et Hugo Lloris n'a guère été inquiété en dehors d'une frappe de John McGinn qu'il a détournée (59) et d'une tentative d'Anwar El Ghazi juste à côté (61). Le meilleur artificierOllie Watkins a quant à lui traversé la rencontre comme un fantôme. Aucune victoire et un seul but marqué sur ses quatre derniers matchs : le club de Birmingham, encore privé de Jack Grealish, tourne toujours au ralenti.Down the Villa.