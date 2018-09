Tottenham se relance à Brighton

17

Brighton (4-1-4-1) : Ryan – Montoya, Dunk, Duffy, Bong – Stephens (Kayal, 21e) – Knockaert, Pröpper, Bissouma (Locadia, 80e), March (Jahanbakhsh, 74e) – Murray. Entraîneur : Chris Hughton.



Tottenham (4-2-3-1) : Gazzaniga – Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier – Dembélé, Dier – Son (Lamela, 67e), Eriksen, Lucas (Alli, 78e) – Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

SeagullsCe n'est pas le titre du dernierde Fatboy Slim, mais bien le bulletin météo d'une rencontre maîtrisée et remportée par desqui mettent fin à une série de trois défaites consécutives et remontent à la cinquième place.Remis de sa défaite à Milan en Ligue des champions, Tottenham donne très vite le tempo et pousse Brighton dans ses retranchements. Côté, la tactique est claire : balancer loin devant pour Glenn Murray . Mais l'efficacité n'est pas au rendez-vous, d'un côté comme de l'autre. Jusqu'à cette faute de Bong sur Kane à l'entrée de la surface (39). Sur le coup franc tiré par Trippier, Murray détourne le ballon du bras de manière clairement intentionnelle. Le penalty est inévitable, et Harry Kane inscrit son troisième but de la saison après trois semaines sans planter (42). Mi-temps cafard pour Brighton , qui doit en plus se coltiner la sortie prématurée de Dale Stephens , touché à la cuisse (22).Au retour des vestiaires, les hommes de Chris Hughton se montrent plus entreprenants. Glenn Murray trouve même le chemin des filets de la tête, mais il est signalé hors jeu par l'arbitre de touche (64). On croit alors que Tottenham va se satisfaire du plus petit des écarts. C'est compter sans Erik Lamela , qui reprend parfaitement un centre en retrait de Dany Rose et fait leface à Ryan, trop court (77). La réduction de Knockaert (90+3) arrive trop tard pour renverser la vapeur, et lesconcluent leur semaine d'une heureuse manière. Quant à Paulo Gazzaniga , qui avait la périlleuse mission de remplacer Hugo Lloris et Michel Vorm – tous deux blessés – entre les perches londoniennes, il a assuré l'essentiel.