Tottenham se pavane, la Roma s'enflamme

Que de buts ! Alors que Tottenham s'est bien rattrapé en disposant facilement de Ludogorets à l'extérieur (3-1), la Roma a éventré Cluj à domicile (5-0). Leverkusen a également fait le show à Be'er Sheva (4-2), tandis que Naples (2-1 à Rijeka) et la Real Sociedad (1-0 contre Alkmaar) ont assuré le service minimum. Enfin, gros clash entre Benfica et les Rangers (3-3) et grosse déculottée pour le PSV chez le PAOK (1-4).

Résultats et classement de la Ligue Europa



Face à des Roumains apathiques, la Roma a vécu une soirée ultra pépère. Ouvrir le score dès la 2minute (tête de Mkhitaryan pour récompenser un excellent boulot de Spinazzola), ça aide. Plier le match à la 34minute aussi, après un nouveau coup de caboche d'Ibañez sur corner et unde Mayoral, qui claquera son doublé et assistera à lade Pedro. Un petit lot de consolation pour Jordan Veretout, encore snobé par Didier Deschamps La définition d'une patate sous la barre ? Demandez donc à Dejan Ljubičić. La définition d'une tête plongeante ? Kelvin Arase la connaît. La définition du spectacle ? Ils sont vingt-deux à avoir la réponse.Il y a de quoi être frustré. Alors que le déroutant Elton Acolatse a encore été insolent de facilité avec Be'er Sheva (nouveau doublé en C3 avec une aile de pigeon en guise de grand pont sur son deuxième pion), le Néerlandais s'est fait éclipser. Par un revenant, Leon Bailey, et une autre pépite, une vraie, en la personne de Florian Wirtz (17 ans).Une sacrée force de caractère. C'est ce dont a fait preuve Benfica pour remonter une situation bien mal embarquée face aux Rangers. L'indécrottable Nicolas Otamendi avait fourré les siens dans un guêpier en étant exclu dès la 19e minute, permettant ainsi aux troupes de Steven Gerrard de dérouler. Mais les Aigles ont de la ressource, avec Rafa Silva et Núñez pour voler à leur secours.Philippe Montanier et la C3, ce n'est pas vraiment ça pour l'instant. Le rendez-vous est pris pour la phase retour, promis.Dix minutes. C'est le temps dont a eu besoin le PSV pour se faire envoyer dans les cordes, après avoir distribué le premier uppercut. PAOK ? OK. PSV ? KO.Éric Bauthéac kiffe sa vie à Chypre, mais il n'aime pas trop qu'on vienne le déranger chez lui. Après le PSV (1-2) lors de la précédente journée, l'ancien Niçois est encore resté sans voix contre le Grenade de Maxime Gonalons. Qui peut légitimement exploser de plaisir.Alkmaar a encore défendu avec bravoure, Alkmaar a encore fait bloc, mais Alkmaar a laissé une fois la porte ouverte. Suffisant quand on s'appelle Portu.Une merveille d'action conclue par une frappe enroulée étincelante : Rijeka a mérité plusieurs louanges, mais pourra s'en vouloir. Face à un tout petit Naples, les Croates se sont pris les pieds dans le tapis de l'expérience.Mamadou Samassa, Fayçal Fajr, Casimir Ninga et Mustapha Yatabare vont bien, merci pour eux !