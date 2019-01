Tottenham s'offre la première bataille

Grâce à un penalty de Kane en milieu de première mi-temps, Tottenham a remporté la première manche de la demi-finale de la League Cup contre Chelsea. Malgré les occasions d'égalisation des Blues.

Le cadeau de Kepa, en retard

Tottenham en gestionnaire

Tottenham (4-3-3) : Gazzaniga - Trippier, Alderweireld, Sánchez, Rose - Winks (Skipp, 88e), Sissoko, Eriksen - Alli, Son (Lamela, 79e), Kane. Entraîneur : Pochettino.



Chelsea (4-3-3) : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Alonso - Kanté, Jorginho, Barkley (Kovačić, 76e) - Willian (Pedro, 63e), Hazard, Hudson-Odoi (Giroud, 80e). Entraîneur : Sarri.

Par Florian Cadu

» Un «» . Évidemment, quand il reste trois parties pour l'accrocher, et même s'il ne s'agit « que » d'une League Cup, le mot fait rêver. Surtout quand on n'a encore rien gagné en Angleterre . Arrivé l'été dernier à l'intérieur des frontières du pays, Sarri en a autant envie que Pochettino, comme il l'a d'ailleurs laissé transparaître en conférence de presse. Sauf qu'après le Tottenham Chelsea du jour, c'est bien l'Argentin qui est plus proche de l'objectif. Car en ce soir de demi-finale aller, lesont battu (difficilement) lesgrâce à Kane, seul scoreur du match en première mi-temps.Pas question pour les deux clubs londoniens de faire l'impasse sur cette rencontre en faisant tourner : d'une part parce qu'il s'agit d'une demi-finale (aller) de League Cup, d'autre part parce que c'est un rival en face. Et parmi tout ce beau monde, c'est Kane (retourné), Barkley (frappe non cadrée) et Hazard qui se montrent les premiers lors d'un début de match assez dynamique.Si Gazzaniga s'illustre de belle manière, ce n'est pas le cas pour Kepa, son confrère. Devant Kane, le gardien descommet l'irréparable dans sa propre surface et laisse ainsi l'attaquant anglais ouvrir le score sur penalty. Un but d'avance toujours d'actualité quand l'arbitre siffle la pause, mais pas franchement mérité au vu des occasions d'égalisation d'Hudson-Odoi (par deux fois) ou de Kanté (poteau).En revanche, Chelsea se retrouve au bord du gouffre à l'entame de la seconde période lorsque Rüdiger sauve in extremis son camp en empêchant le break de Kane. Quelques secondes plus tard, Kepa s'interpose également devant le buteur des. Et puis, le scénario se répète : lesreprennent de nouveau le dessus, et Kanté manque de peu de remettre les deux équipes à égalité.Titulaire surprise à la place de Luiz, Christensen loupe quant à lui le cadre. Calculateur, Tottenham ne lâche rien et ne bronche pas quand l'adversaire réclame des pénos pour d'éventuelles mains dans la zone de vérité. Normal : avec ce 1-0, les locaux se savent en bonne position pour accéder en finale... À condition de confirmer lors de la deuxième manche à Stamford Bridge. Sarri l'a dit : il y a un titre au bout.