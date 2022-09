Tottenham s'impose avant de retrouver l'OM, Chelsea se rassure et Brentford s'amuse

Malgré une légère frayeur en fin de rencontre, Tottenham s'est imposé sans trop de difficultés face à Fulham avant d'affronter Marseille en Ligue des champions. En revanche, Chelsea a eu beaucoup plus de mal à se défaire de West Ham et peine à se montrer rassurant. Dans les autres rencontres de ce multiplex de la 6e journée de Premier League, Brentford s'est offert un feu d'artifice face à Leeds, Bournemouth a montré du caractère à Nottingham Forest et Newcastle et Crystal Palace ont offert un spectacle sans but.

Maxwel Cornet aurait pu être le héros de West Ham. Après avoir trouvé le poteau de la tête sur son deuxième ballon du match (87), il a cru offrir le point du match nul d'une frappe rageuse. Mais la VAR, considérant que Jarred Bowen avait commis une faute sur Édouard Mendy, a douché lesqui repartent bredouilles de Stamford Bridge. Après un premier acte insipide, lesse font pourtant surprendre par leurs adversaires sur une intervention trop légère de Mendy sur corner, dont le dégagement du poing revient droit sur Declan Rice. L'international anglais n'a alors plus qu'à remettre la gonfle devant le but pour Michail Antonio. Mais grâce au coaching payant de Thomas Tuchel et à lade Ben Chilwell, lesrenversent la rencontre. L'international anglais égalise d'abord sur un coup de génie en glissant le ballon entre les jambes de Łukasz Fabiański (1-1, 76) avant de délivrer un centre parfait pour Kai Havertz. Une victoire qui va faire beaucoup de bien à Tuchel, chahuté ces dernières semaines.Le deuxième duel 100% londonien était en revanche un peu plus animé, même si Tottenham a globalement été seul sur scène. Heung-min Son s'est notamment mis en avant en début de rencontre : d'un centre que Harry Kane ne fait que frôler et qui finit au fond des filets - un but refusé car l'international anglais était hors jeu (11) -, puis d'une tentative à bout portant qui vient heurter la barre transversale de Bernd Leno (33) sur une offrande de Kane qui avait mystifié la défense de Fulham. À force de pousser, lesfinissent par trouver la faille au terme d'un une-deux entre Pierre-Emile Højbjerg et Richarlison conclu par le Danois. Maintenus en vie par une superbe parade de Leno sur une frappe placée de Ryan Sessegnon (58), lescraquent de nouveau en fin de rencontre. Et comme très souvent, Harry Kane fait parler son flair pour être à la limite du hors-jeu et profiter du bon travail de Sessegnon, devenant ainsi le seul troisième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 188 pions. Malgré la superbe réduction du score d'Aleksandar Mitrović, less'imposent et passent provisoirement deuxièmes du championnat. Marseille est prévenu, Tottenham est prêt pour la Ligue des champions.Il faut le voir pour le croire, mais le match le plus prolifique de ce multiplex (42 tirs au total !) n'a accouché d'aucun but. Frustrant, notamment pour lesqui ont touché le poteau adverse sur une frappe de Miguel Almirón (36) puis sur un CSC refusé en seconde période pour une faute de Joe Willock sur Vicente Guaita (51), le gardien des. Un résultat qui n'arrange ni Newcastle, désormais onzième et qui concède son quatrième nul de la saison, ni les hommes de Patrick Vieira (quinzièmes).Le football peut remercier Ivan Toney d'avoir lancé ce multiplex de Premier League, après 30 longues minutes de patience. Accroché dans la surface de réparation par Luis Sinisterra, l'avant-centre desprofite de l'intervention de la VAR pour se faire justice lui-même. Pas rassasié, il récidive moins d'un quart d'heure plus tard sur un nouveau coup de pied arrêté. Mais cette fois-ci, il envoie un missile à 25 mètres qui vient se loger en pleine lucarne d'Illan Meslier, impuissant. Fautif sur le premier but de Brentford, Sinisterra se rattrape néanmoins juste avant la pause et redonne espoir aux. Espoir éteint à l'heure de jeu par la tempête Toney : sur une boulette de Meslier à près de 40 mètres de ses buts, le natif de Northampton récupère le cuir et dribble deux adversaires, dont le gardien français, avant de valider son triplé d'un lob de 25 mètres qui ne laisse aucune chance aux deux adversaires intercalés entre lui et les cages de Leeds. La réduction du score de Marc Rocan'y changera rien, d'autant plus que Bryan Mbeumo plante dans la foulée, tout comme Yoane Wissa dans les derniers instants, histoire de fêter dignement son 26anniversairePremière victoire de la saison et premier bol d'air pour Wolverhampton. Loin d'être convaincants, lessont venus à bout de Southampton sur l'une de leurs rares occasions ce samedi : un centre de Matheus Nunes que Podence vient couper à bout portant pour inscrire un but 100% portugais. Les, plus dangereux (sept tirs à douze) sont néanmoins tombés sur le poil à gratter de la Premier League et n'enchaînent pas après leur belle victoire face à Chelsea cette semaine.Écrasés respectivement par Manchester City et Liverpool ces derniers jours, Nottingham Forest et Bournemouth souhaitaient panser leurs plaies ce samedi. Ce sont finalement lesqui ont enfoncé lesdans le doute grâce à une seconde période renversante. Forest frappe pourtant à deux reprises dans une première mi-temps à sens unique (huit tirs à un) : d'abord sur une tête de Cheikhou Kouyaté, plus haut que tout le monde sur un corner de Morgan Gibbs-White, puis sur un penalty tranquillement transformé par Ben Johnson quelques instants avant la pause. Mais lesont montré de belles ressources mentales pour retourner la situation grâce à un bijou de Philip Billing, un superbe geste acrobatique de Dominic Solankeet Jaidon Anthony, à la conclusion d'une boulette adverse.