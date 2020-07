Tottenham respire un peu face à Everton

30

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Davies - Winks, Sissoko - Lucas Moura (Lamela, 82e), Lo Celso (Vertonghen, 90e), Son (Bergwijn, 78e) - Kane. Entraîneur : José Mourinho.



Everton (4-4-2) : Pickford - Coleman (Sidibé, 77e), Keane, Holgate (Mina, 36e), Digne - Iwobi (Gordon, 46e), Davies (Kean, 77e), Andre Gomes, Sigurdsson (Bernard, 67e) - Calvert-Lewin, Richarlison. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Micro-respiration pour lesQuelques jours après avoir vu ses gars se faire détrousser à Sheffield , José Mourinho a débarqué lundi soir au Tottenham Hotspur Stadium avec les manches retroussées. Résultat, son Tottenham n’a pas vraiment brillé, Hugo Lloris a été à deux doigts de refaire la mâchoire à Heung-min Son, mais l’important est là : lesont retrouvé la victoire face à Everton (1-0) et reviennent à un petit point d’Arsenal.Dans le jeu, en revanche, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce Tottenham-Everton aura mis plus d’une heure à réellement démarrer et il aura fallu attendre la seconde période pour voir le jeune Anthony Gordon cadrer la première frappe (50), facilement captée par Hugo Lloris. Avant ça, une petite lumière, malgré tout : à la vingt-quatrième minute, quelque 120 secondes après un premier coup de fusil non cadré de Lucas, Giovani Lo Celso, très en vue lundi soir, a fait parler sa hargne pour arracher un ballon et forcer Michael Keane à le dévier dans son propre but (1-0, 24). Pour le reste, rien ou si peu, à l’exception d’un petit coup franc de Dier (30) et d’une frappe trop croisée de Richarlison (45).En seconde période, la rencontre s’est un petit peu emballée entre les multiples changements, et si Everton a peiné à inquiéter Lloris, c’est bien Tottenham qui a eu les plus grosses occasions par l’intermédiaire de Son (54, 64, 65), tombé à deux reprises sur un Pickford solide sur ses appuis. Cependant, pas de deuxième but, mais Mourinho s’en cogne pas mal : ses hommes conservent une petite chance d’arracher un billet européen en fin de saison, alors que les, de leur côté, ont probablement perdu toutes leurs chances de jouer quelque chose.Un soir pour faire du tri, donc.