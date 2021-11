Tottenham renverse Leeds et se relance

Tottenham (3-4-3) : Lloris - Tanganga (Sánchez, 68e), Dier, Davies - Royal, Højbjerg, Winks, Reguilón (Sessegnon, 79e) - Lucas (Alli, 88e), Son, Kane. Entraîneur : Antonio Conte.



Leeds United (4-2-3-1) : Meslier - Struijk, Cooper, Llorente, Dallas - Phillips, Forshaw (Roberts, 72e) - Harrison, Klich (Firpo, 59e), James - Gelhardt (McKinstry, 87e). Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Le coq se remplume.Victorieux du mal classé Leeds, Tottenham a réalisé une belle opération dans la course à l'Europe ce dimanche. Voilà désormais les hommes d'Antonio Conte au septième rang à un point du voisin Arsenal, cinquième. Non sans mal, lesayant pris les devants lorsque Jack Harrison a dévoré Emerson Royal et centré pour Daniel James (44). Pourtant privés de Patrick Bamford, Rodrigo ou encore Raphinha, les visiteurs ont fait la loi en première période. À l'image de Kalvin Phillips, qui s'est occupé de tout le monde, y compris de l'arbitre Andre Marriner.Après un festival de mauvais choix et d'imprécisions sanctionné par des huées au moment de rentrer aux vestiaires, lessont revenus avec davantage de mordant. D'entrée, Harry Kane a sonné la révolte en obligeant Illan Meslier à dévier sa frappe sur le poteau (46). Heung-min Son a lui aussi touché du bois (51), avant que Pierre-Emile Højbjerg égalise sur un service de Lucas Moura (58). Tottenham a pris l'avantage avec une bonne dose de réussite via Sergio Reguilón, tout heureux de voir le mur détourner un coup franc d'Eric Dier sur le poteau et le ballon arriver dans ses pieds (69). Dur pour Leeds, qui ne décolle pas et stagne à la dix-septième place.Encore plus préoccupant quand le calendrier du mois de décembre réserve Chelsea, Manchester City et Liverpool.