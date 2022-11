Tottenham renverse Leeds au terme d'un scénario dingue

Tottenham (3-4-3) : Lloris - Dier, Lenglet (D. Sánchez, 57e), Davies - Emerson (Doherty, 57e), Bentancur, Højbjerg, Perišić - Kulusevski (L. Moura, 90e), Kane, Richarlison (Bissouma, 69e). Entraîneur : Antonio Conte.



Leeds (4-2-3-1) : Meslier - Kristensen (Fernández Regatillo, 89e), Koch, Cooper, Struijk - Adams, Roca (Ayling, 79e) - Gnonto (Greenwood, 46e), Aaronson, Summerville - Rodrigo (Gelhardt, 89e). Entraîneur : Jesse Marsch.

Pas de panique, Rodrigo Bentancur avait enfilé son costume de héros.En grande perte de vitesse au sein de la Premier League, Tottenham a de nouveau galéré face à Leeds, avant de profiter d'un doublé de l'Uruguayen pour s'imposer au(4-3).Il ne faut que dix minutes auxpour concéder l'ouverture du score pour la huitième fois consécutive, l'oeuvre de Summerville. Le Néerlandais est ensuite proche de doubler la mise, mais Lloris veille au grain (20), avant que Kane ne remette les pendules à l'heure sur un corner où Meslier a peut-être été gêné dans sa sortie. Sans conséquence pour lespuisqu'après un arrêt du gardien tricolore devant Kulusevski (27), c'est Rodrigo qui entre en scène, redonnant l'avantage aux siens d'une belle voléeDès la reprise, Tottenham recolle au score grâce à Ben Davies, qui trouve la faille de l'entrée de la surface. Et puis rebelote, la défense londonienne affiche de sérieuses lacunes et permet à Rodrigo de signer un doublé d'une frappe croisée. Échec et mat ? Pas vraiment l'avis de Rodrigo Bentancur, qui se mue en héros complètement inattendu. D'une demi-volée, il s'occupe d'abord d'égaliser, avant d'offrir une victoire folle à son équipe sur un service de Kulusevski. Le calice jusqu'à la lie pour les visiteurs, qui perdent même Tyler Adams, exclu en fin de partie.Outre-manche toujours, Leicester est allé faire la loi à West Ham grâce à Maddison et Barnes (0-2), Bournemouth a coulé Everton (3-0) avec des pions de Tavernier, Moore et Anthony et enfin Gibbs-White a permis à Nottingham Forest de venir à bout de Palace (1-0).