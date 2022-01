Tottenham règle Watford au buzzer

Watford (4-4-2) : Bachmann - Cathcart, Troost-Ekong, Sierralta, Masina - Kucka, Louza (Cleverley, 90e+2), Sissoko, Sema (Cucho Hernández, 90e+10) - King, Dennis (João Pedro, 46e). Entraîneur : Claudio Ranieri.



Tottenham (3-4-3) : Lloris - Sánchez, Dier, Davies - Emerson, Skipp (Winks, 70e), Højbjerg, Reguilón (Lo Celso, 83e) - Lucas (Gil, 90e+1), Kane, Son. Entraîneur : Antonio Conte.

Un premiercette saison, la fin d'une série de cinq défaites consécutives : tout cela tendait les bras à Watford, sur le point d'arracher un point à Tottenham dans le derby londonien.Mais c'était compter sans Davinson Sánchez, buteur de la tête au buzzer pour permettre auxd'intégrer temporairement le Top 5. Face à desqui ont garé le bus d'entrée, les hommes d'Antonio Conte ont monopolisé le cuir (73% de possession) en multipliant les offensives et les centres en première période. Mais seules deux de leurs tentatives ont fait trembler Vicarage Road avant l'entracte : une chiche de Reguilón repoussée par Bachmann (26), et un tir de Kane qui a frôlé le cadre (31) suite à une relance foireuse de Bachmann interceptée par Skipp.Un poil moins souverains après le repos, ce dont a notamment profité King pour contraindre Lloris à la parade de loin (54), lesse sont longtemps heurtés à un Bachmann. Auteur d'une belle claquette sur ce tir du gauche de Kane (51) et d'un superbe arrêt réflexe sur cette reprise en pleine course de Son (72), le portier autrichien n'a en revanche rien pu faire sur le coup franc du Sud-Coréen coupé de la tête à bout portant par Sánchez. Un pion qui permet donc à Tottenham, toujours invaincu en Premier League avec Conte (cinq victoires, trois nuls), de mettre la pression sur West Ham et Manchester United. Mais aussi d'espérer s'inviter dans le quatuor de tête, en cas de succès lors des matchs en retard à Brighton et Leicester.Pas la même limonade.