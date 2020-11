Tottenham rayonne, Naples fait scintiller Maradona

La planète football avait les yeux braqués sur onze Napolitains, avec l'espoir qu'ils rendent un somptueux hommage sur le terrain à Diego Maradona. Mission accomplie face à Rijeka (2-0), avec la première place du groupe en prime, puisque la Real Sociedad s'est encastrée à Alkmaar (0-0) dans le même temps. Tottenham, avec une équipe remaniée, a été épatant contre Ludogorets (4-0), tandis que la Roma a quasiment oblitéré son ticket pour les 8es de finale à Cluj (2-0). Le Bayer Leverkusen, lui, a pris son pied contre Be'er Sheva (4-1), alors que Benfica a de nouveau joué un mauvais tour aux Rangers (2-2). Enfin, Grenade a confirmé et le PSV s'est relancé.

Incredible scenes in Naples this evening as the city honours Diego Maradona ? pic.twitter.com/6YOZ7RKFcD — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 26, 2020

Après le cocktail explosif lors du précédent match (5-0 face aux Roumains), la Roma est retombée dans ses standards en C3 : celle d'une équipe mièvre, mais qui s'en sort au métier. Il a fallu un but contre son camp adverse pour que lescommencent à se détendre, avant que Jordan Veretout ne plante sur penalty. Qu'importe la manière, la Louve a un pied et quatre orteils en 8de finale. Et c'est bien là l'essentiel.Quelle praline pour lancer la soirée des Autrichiens ! La classe, Klasmüllner. Et quel doublé de Kara pour couronner le tout. De l'or certifié 24 Kara.84%. Comme la possession affichée par le Bayer Leverkusen à la pause, oui oui. Et la chance sourit aux audacieux, puisque c'est grâce à un but de raccroc que leparvient à débloquer son compteur. Le tableau de score sera ensuite beaucoup plus conforme aux délices déployés par les Allemands dans le jeu (dont un somptueux coup franc de Kerem Demirbay), même si Lukáš Hrádecký s'est fendu d'une nouvelle boulette après sa folle cagade face à Augsbourg la semaine dernière.Incroyable, mais vrai : le Benfica a refait le coup de l'aller, en remontant à nouveau deux buts dans le dernier quart d'heure face aux Rangers. Il va falloir inventer un nouveau terme à « mental d'acier » . Mental d'aigle ?Philippe Montanier peut souffler. Pour l'instant.Grenade poursuit son petit bonhomme de chemin. Avec cinq points d'avance sur le troisième de leur groupe, les Andalous touchent au but. Pas mal pour une première participation à l'événement.Les arroseurs arrosés, et en beauté. Alors qu'à l'aller, le PAOK avait retourné le PSV comme une crêpe après avoir concédé l'ouverture du score, voilà que lestiennent leur revanche. En se mangeant deux buts d'entrée, pour mieux se venger avec Gakpo, Maduele et Malen à la baguette. Et sans Mario Götze, s'il vous plaît.Toujours aussi pénible, cette équipe d'Alkmaar. Encore une masterclass de verrouillage à l'italienne. Le somptueux hommage de Naples à la mémoire de Diego Maradona ? Ce n'était que le début. Les tifosi desse sont à nouveau déchaînés en marge de la rencontre face aux Croates de Rijeka... qui avaient onze n°10 en face d'eux avant le coup d'envoi. Dans ces conditions, comment résister ? L'étoile dudoit briller avec d'autant plus d'éclat en ayant contemplé l'éclair de Piotr Zieliński et le pion de Hirving Lozano de là-haut.Cette phase de poules de C3 n'est pas avare de superbes lobs à longue distance, et ce n'est pas celui d'Harry Winks qui risque de mettre fin à la hype. Excentré sur la gauche, le magicien anglais a signé le but de la soirée en soufflant le cuir dans la lucarne. Et sinon ? Tanguy Ndombele a rayonné (avant-dernière passe décisive sur le premier but, énorme percée plein champ sur le second), Vinicius a éclos en claquant un doublé, et Lucas Moura a eu droit au dessert. Miam.