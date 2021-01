Tottenham punit Leeds et se relance

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Doherty, Alderweireld, Dier, Davies - Winks (Sissoko, 76e), Højbjerg - Bergwijn, Ndombele (Lucas, 78e), Son - Kane (Vinícius, 87e). Entraîneur : José Mourinho.



Leeds (4-1-4-1) : Meslier - Dallas, Ayling, Struijk, Alioski (Shackleton, 64e) - Phillips - Raphinha, Rodrigo (Pablo Hernández, 65e), Klich, Harrison (Poveda, 61e) - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Une victime de plus au tableau de chasse d'Harry Kane.Buteur contre les 29 adversaires croisés en Premier League dans sa carrière, l'avant-centre de Tottenham a fêté sa première face à Leeds avec un pion et une passe dé pour son compère d'attaque Heung-min Son. Deux coups de pattes qui ont mis lessur la voie de leur premier succès (3-0) après quatre matchs sans victoire en un mois.Frustrant pour Leeds, qui a eu trois balles de 1-0 gâchées par Alioski (4), Klich (9) et Bamford (22), et a failli revenir à un partout sur cette lourde frappe signée Harrison (41). Entreprenants d'entrée, les hommes de Marcelo Bielsa ont eu le tort d'être un peu trop joueurs en première période, où ils ont multiplié les pertes de balle dans leur camp. Sur l'une d'elles, Alioski a crocheté Bergwijn dans la surface, et offert à Kane son dixième pion en championnat, le deuxième sur penaltyTemporairement revenu à une longueur de Son, le buteur maison a ensuite délivré un centre parfait de la droite repris de près par le Coréen, auteur de son centième caramel sous le maillot londonien. Rentrés au vestiaire avec le break en poche, lesont tué le match dès la reprise, sur un corner de la droite de Son coupé de la tête au premier poteau par Alderweireld. Sans un bon Meslier, décisif notamment devant Bergwijn (61) ou Kane (67), l'addition aurait même être plus salée pour les, redescendus sur terre après deux succès. Réduits à dix après l'exclusion tardive de Doherty (90+2), les hommes de José Mourinho montent eux provisoirement sur le podium.