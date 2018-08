Tottenham plonge Manchester dans la crise

Tottenham, auteur d'une prestation impeccable, est venu faire la leçon à Manchester United (0-3), ce lundi soir à Old Trafford. Grâce notamment à un doublé de Lucas Moura...

1.02k

Morts de faim

Morts de soif

Manchester United (3-5-2) : De Gea – Smalling, Herrera (55e Sánchez), Jones (Lindelöf, 57e) – Shaw, Pogba, Matić (61e Fellaini), Fred, Valencia – Lukaku, Lingard. Entraîneur : José Mourinho



Tottenham (4-2-3-1) : Lloris – Rose (Davies, 82e), Alderweireld, Vertonghen, Trippier (Aurier, 76e) – Dier, Dembélé – Alli, Eriksen, Lucas – Kane (Winks, 89e). Entraîneur : Mauricio Pochettino

La tronche de Jesse Lingard en dit long sur la soirée mancunienne. L’international anglais est médusé. On vient tout juste de passer l’heure de jeu, et l’attaquant des, en face à face avec Hugo Lloris , vient de voir mourir le ballon au-dessus de la barre du Français. Le but semblait tout fait, mais c’était compter sans l’intervention de Toby Alderweireld , qui a brillamment gêné le jeune effronté. Symptomatique de toute une soirée durant laquelle rien n’y fait pour les Mancuniens : ils ont beau tout tenter, ce sont bien lesqui leur enseignent le football. La défense de Tottenham est intraitable, les relances parfaites, les contre-attaques létales. José Mourinho , sur son carré de pelouse, semble assommé. Pochettino et ses petits soldats sont en effet en train de le prendre à son propre jeu. Comme si le vrai Mourinho était Pochettino et que ses joueurs s’employaient à domicile. Une semaine après avoir chuté à Brighton (3-2), MU a confirmé sa faiblesse de ce début de saison en se faisant rouer de coups par Tottenham (0-3). Quatre ans et demi qu'Old Trafford n'avait plus vu ses troupes se faire tabasser dans ces proportions en Premier League (0-3 face à City en mars 2014).Dès le début du choc, les Mancuniens mettent pourtant plus de cœur à l’ouvrage. Malgré un 0-0 rageant à la pause – qui aurait pu tourner différemment si Lukaku n’avait pas vendangé une passe en retrait cadeau de Danny Rose (15) –, lepeut être serein. Ses ouailles respectent ses principes de jeu à la lettre. De par notamment un pressing de mort de faim. D’un côté, les, asphyxiés, somnolent en attaque et passent difficilement le dernier rideau défensif adverse. De l’autre, ils subissent des vagues offensives à la pelle de la part de Mancuniens enragés, pas loin de planter un pion au terme d’un siège poussif de la surface de Hugo Lloris (33).Le passage au vestiaire remet les pendules à l’heure londonienne. Lesse rebiffent, lâchent à nouveau des contre-attaques de forcenés. Et en deux minutes, l’édifice mancunien dégoupille totalement, bien aidé par un Phil Jones aux fraises. Tout d’abord en lâchant Harry Kane sur corner (0-1, 49). Puis en laissant filer dans sa surface Lucas , qui, servi par Christian Eriksen , vient reprendre le cuir pour tromper David de Gea (0-2, 52). Fatalement, lesse lancent en attaque, mais butent sur une défense en béton armé. Lucas parachève le naufrage des Mancuniens à la suite d’une contre-attaque fabuleuse en exploitant un service de Harry Kane (0-3, 84). Puisque Mourinho applaudit son public à la fin du match, toutes les traductions sont permises. Y compris celle qui dit que ce geste signifie parfois « Merci, au revoir. »