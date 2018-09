Tottenham piégé par Watford

37

Watford (4-4-2) : Foster – Janmaat, Cathcart, Kabasele, Holebas – Hughes (Chalobah, 85e), Doucouré, Capoue, Pereyra – Gray (Success, 70e), Deeney. Entraîneur :Javi García.



Tottenham (3-5-2) : Vorm – Trippier, Alderweireld (Llorente, 80e), Vertonghen, Sánchez, Davies (Rose, 88e) – Eriksen, Dembélé (Winks, 85e), Alli – Lucas, Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

À qui leAprès trois victoires inaugurales, Watford et Tottenham s'affrontaient cet après-midi à Vicarage Road, avec une place sur le podium en guise de carotte. Une carotte, c'est aussi ce qu'ont glissé les deux équipes aux 20 000 spectateurs venus au stade assister à une première période sans aucun tir cadré, jusqu'à une triste frappe de Deeney à la 45. Contenus par desappliqués, les coéquipiers de Lloris, blessé et absent, n'arrivent pas à mettre l'intensité nécessaire pour passer devant, malgré 65% de possession.De retour à une défense à trois après la claque assénée à Manchester United à Old Trafford (0-3), lesprennent finalement la mesure du rendez-vous au retour des vestiaires, et un centre de Lucas Moura provoque l'ouverture du score contre son camp duAbdoulaye Doucouré. Un but en forme de déclic pour Watford , qui réplique par deux têtes sur coups de pied arrêtés, signées Deeney puis Cathcart (69et 76), et s'en sort avec une nouvelle victoire.Incapable de battre lesdepuis 1987, Watford met fin à une malédiction de 31 ans et grimpe à la troisième place. Pas dégueu comme après-midi.