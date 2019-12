Tottenham passe devant MU

Man United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - Daniel James (Mata, 86e), Lingard (Greenwood, 65e), Rashford - Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Everton (5-3-2) : Pickford - Coleman, Holgate, Yerry Mina, Keane, Digne (Baines, 25e) - Coleman, Bernard (Kean, 70e) (Niasse, 89e), Davies, Iwobi - Calvert-Lewin, Richarlison. Entraîneur : Duncan Ferguson.

Wolves (3-4-3) : Rui Patrício - Dendoncker, Coady, Saïss - Doherty, Moutinho, Neves, Jonny - Adama Traoré, Jiménez, Jota. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



Tottenham (4-2-3-1) : Gazzaniga - Aurier, Sánchez, Alderweireld, Vertonghen - Dier, Mou. Sissoko - Lucas Moura (Eriksen, 89e), Alli (Winks, 90e+3), Son (Foyth, 90e+3) - Kane. Entraîneur : José Mourinho.

FL

Une semaine après sa magnifique victoire dans le derby mancunien et avec le même onze de départ qui a battu City, Man United n'a pas fait mieux que match nul à domicile contre Everton.Après un début de match prometteur, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær ont perdu confiance et se sont fait surprendre peu avant la pause sur un coup de pied arrêté botté par Leighton Baines - entré en jeu rapidement à la place de Digne, touché à l'aine -. Sur ce corner rentrant, David de Gea se troue dans les airs face à Dominic Calvert-Lewin, personne ne touche le ballon et le cuir retombe sur Victor Lindelöf au deuxième poteau. Surpris, le défenseur suédois ouvre le score contre son camp. 1-0 pour Everton, à la pause.Mais un homme va endosser le costume de sauveur pour les, en seconde période : Mason Greenwood. Douze minutes après son entrée en jeu, le joueur de 18 piges trouve un trou de souris au premier poteau de Jordan Pickford et égalise du gauche. Score final : 1-1. Un moindre mal pour les Mancuniens. Et un bon match nul pour le coach intérimaire des, Duncan Ferguson, sachant qu'il était privé de Sidibé, Schneiderlin, Sigurðsson ou encore Walcott.Le match nul de Man United fait le bonheur de Tottenham. Lesrepassent devant les Mancuniens, à la faveur d'une victoire arrachée dans le temps additionnel à Wolverhampton.C'est Lucas Moura qui ouvre le score. Au terme d'un slalom géant dans la surface, le Brésilien dégaine un coup de fusil qui ne laisse aucune chance à Rui Patrício et file sous la barre. En seconde période, l'Espagnol Adama Traoré égalise en temporisant devant la surface pour mieux déclencher une frappe croisée.1-1, à la fin du temps réglementaire. Mais Jan Vertonghen vient donner la victoire auxd'un coup de tête à la réception d'un corner de Christian Eriksen, qui venait de faire son entrée.Ainsi, José Mourinho a pu laisser éclater sa joie sous une pluie battante dans les Midlands : son équipe n'est plus qu'à trois points de Chelsea et sa quatrième place.